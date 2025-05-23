الهلال يستهدف صفقة جديدة من نابولي الإيطالي

يستهدف نادي الهلال السعودي التعاقد مع صفقة جديدة من نابولي الإيطالي بخلاف اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين.

ودخل الهلال، مؤخراً، في مفاوضات للتعاقد مع أوسيمين لتدعيم هجومه في الموسم المقبل عقب نهاية إعارته إلى غلطة سراي التركي.

وكشفت صحيفة "Hurriyet"، عن رغبة نادي الهلال في الفوز بخدمات لاعب الوسط الكاميروني الدولي أندريه أنغيسا نجم نابولي.

وأوضحت أن إدارة نابولي رفضت رحيل اللاعب الكاميروني، في الموسم الماضي، إلى الدوري السعودي ولكن الأمور قد تختلف هذا الموسم.

وأشارت إلى أن هناك اهتماماً من عدة أندية في الدوري الإنجليزي، على رأسها: مانشستر يونايتد، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، بجانب موناكو الفرنسي، وفنربخشة التركي، الذي بدأ بالفعل مفاوضات رسمية لضم اللاعب.

ويرتبط اللاعب صاحب الـ 29 عاماً بعقد مع نابولي حتى صيف 2027، ولكنه رفض تمديد عقده وهو ما يهدد مستقبله مع الفريق في ظل رغبة الفريق الإيطالي في حسم ملف تجديد عقده مبكراً أو الموافقة على رحيله.

وشارك اللاعب الكاميروني خلال 36 مباراة هذا الموسم مع نابولي، وسجل 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وسبق أن لعب أنغيسا في صفوف: القطن الكاميروني، ومارسيليا الفرنسي، وفولهام الإنجليزي، وفياريال الإسباني، قبل انتقاله إلى نابولي في صيف 2021.