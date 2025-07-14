حقيقة خلاف الأهلي المصري ومروان عطية حول التجديد

كشف مصدر مقرب من مروان عطية، نجم النادي الأهلي المصري، حقيقة ما تردّد عن وجود أزمة بين اللاعب وإدارة النادي بسبب عقده الجديد.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى توتر داخل النادي الأهلي بشأن عقد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي وقّعه مع محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي.

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وأوضحت تلك التقارير أن النادي الأهلي، عبر محمد رمضان، قام بتعديل وتجديد عقد مروان عطية، إذ تمت زيادة راتبه من 7 ملايين جنيه إلى 14 مليون جنيه في الموسم، إلا أن هذا العقد لم يُوثَّق رسميًا في اتحاد الكرة.

كما أشارت المصادر إلى أن مروان عطية أثار أزمة بسبب اختفاء العقد المذكور.

حقيقة الأزمة

نفى مصدر مقرّب من مروان عطية جميع الأنباء المتداولة حول وجود أي خلافات بين اللاعب وإدارة النادي بشأن التعاقد.

وأكّد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن النادي الأهلي ملتزم بسداد المستحقات المالية كافة المتفق عليها مع اللاعب.

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وأضاف أن تعديل عقد اللاعب سيطبَّق بدءًا من الموسم الجديد وليس الموسم الحالي، وأن مروان عطية وافق على هذا الترتيب.

واختتم المصدر بأن اللاعب سيقدّم شكوى رسمية ضد أي جهة تشكك في نزاهة تعامل النادي الأهلي معه.