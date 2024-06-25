كوبا أمريكا.. 5 نقاط رئيسة في فشل رقصة السامبا الأولى

تعادل المنتخب البرازيلي دون أهداف أمام نظيره الكوستاريكي في مباراة الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة من كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة حاليًّا.

التعادل المحبط والمخيب للآمال لم يكن متوقعًا على الإطلاق، فالمنتخب البرازيلي كان من المنتظر أن يحصد نقاط المجموعة كاملة، وها هو قد فرط في أول نقطتين، فما الأسباب؟

غياب نيمار

يبدو أن غياب نيمار دا سيلفا عن المنتخب البرازيلي له أثره السلبي على الفريق الذي ظن الجميع أنه سيرقص السامبا من أول مباراة.

نجم الهلال المصاب كان يأمل لو لحق بالبطولة القارية، لكن إصابته منعته من ذلك، إذ من المقرر أن تتأخر عودته أسابيع عدة.

البرازيل دون نيمار وعلى الرغم من كل الانتقادات التي يتعرض لها يعد فريقًا دون حلول، دون إبداع أو جماليات.

كوبا أمريكا مختلفة

أحد أسباب المستوى الهزيل الذي ظهر عليه نجوم البرازيل في مواجهة كوستاريكا هو نسيانهم لطرق اللعب في أمريكا الجنوبية.

فينيسيوس جونيور اعتاد على الحصول على أخطاء من أقل احتكاك، ورافينيا يلعب في واحد من أقل فرق أوروبا في عملية الإعداد البدني، برشلونة.

قم بقياس ذلك على نجوم المنتخب البرازيلي كافة، وستجد إنهم بالفعل نسيوا كيف يخوضون المباريات في أمريكا الجنوبية، وكيف هي منتخبات الأمريكيتين بدنيًا وفنيًا.

أثر أنشيلوتي

من هو أهم مفتاح لعب للمنتخب البرازيلي؟ فينيسيوس جونيور بكل تأكيد، من هو ثاني أهم لاعب؟ نعم رودريغو.

حتى إدير ميليتاو لم يقدم أفضل ما لديه، كل هؤلاء لديهم مفتاح لا يملكه على ما يبدو إلا المدرب الإيطالي القدير كارلو أنشيلوتي الذي حلمت البرازيل أن يدربها.

أنشيلوتي يخرج من نجوم ريال مدريد البرازيليين 100% من قدراتهم الفنية والبدنية في المباريات، لكن يبدو أن ذلك الأمر غير ممكن رفقة المدير الفني للسامبا دوريفال جونيور.