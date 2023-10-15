مقابل تخفيض مدة إيقافه.. فاغيولي يقر بذنبه في قضية المراهنات

كشفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية عن آخر تطورات موقف نيكولو فاغيولي، لاعب وسط نادي يوفنتوس، بشأن التحقيقات معه في قضية تورطه بالمراهنة بالأموال على منصات غير قانونية.

ويُشتبه في أن فاغيولي، صاحب الـ21 عامًا، استخدم عدة حسابات مختلفة على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية.

وإذا ثبت انتهاك المادة الـ24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فيواجه فاغيولي خطر الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 25 ألف يورو.