مقابل تخفيض مدة إيقافه.. فاغيولي يقر بذنبه في قضية المراهنات
كشفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية عن آخر تطورات موقف نيكولو فاغيولي، لاعب وسط نادي يوفنتوس، بشأن التحقيقات معه في قضية تورطه بالمراهنة بالأموال على منصات غير قانونية.
ويُشتبه في أن فاغيولي، صاحب الـ21 عامًا، استخدم عدة حسابات مختلفة على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية.
وإذا ثبت انتهاك المادة الـ24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فيواجه فاغيولي خطر الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 25 ألف يورو.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كورييري ديللو سبورت"، اليوم الأحد، فإن "فاغيولي قرر التعاون مع مكتب المدعي العام الإيطالي، وسيعقد صفقة بقضية المراهنات مقابل أن يتم تخفيض مدة إيقافه".
وأضاف التقرير: "سيقوم فاغيولي بالإقرار بذنبه ويعترف رسميًّا أنه قام بالمراهنات غير الشرعية، وبالتالي يخفض المدعي العام مدة إيقافه، ولكن لن تقل مدة إيقاف اللاعب عن موسم واحد".
وأشارت الصحيفة: "فاغيولي ومحاموه على استعداد للدخول في صفقة إقرار بالذنب لتخفيض الحظر إلى النصف، واعترف اللاعب أمام النيابة بأنه راهن على مباريات كرة القدم. كما قدَّم لهم معلومات مفيدة للتحقيق، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقليل الحظر المفروض عليه بشكل أكبر".
ولم يتضح بعد ما الأحداث التي راهن عليها فاغيولي وما إذا كان ذلك يمثل انتهاكًا لقواعد أخلاقيات العدالة الرياضية.
وتشهد إيطاليا أزمة تتعلق بتورط عدد كبير من اللاعبين في أزمة مراهنات غير قانونية.
وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فقد كشفت التحقيقات عن تورط أكثر من 12 لاعبًا في الدوري الإيطالي، بما في ذلك أحد زملاء فاغيولي في يوفنتوس.