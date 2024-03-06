علي الحمادي يسجل هدفًا ويضيع ركلة جزاء في فوز إبسويتش على بريستول سيتي

افتتح أنيس ميمتي لصالح بريستول بصناعة كاميرون برينغ في الدقيقة 54، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولكن تعادل علي الحمادي في الدقيقة 62 بعد نزوله بدقيقة واحدة فقط.

وتقدم بريستول مرة أخرى في الدقيقة 77 عن طريق تومي كونواي، ثم تعادل إبسويتش في الدقيقة 80 عن طريق كونور تشابلين.

وفي الدقيقة 86 انبرى علي الحمادي لتسديد ركة جزاء تحصل عليها فريقه، ولكن تمكن ماكس أوليري حارس مرمى بريستول من التصدي لها.

وقبل نهاية المباراة دقيقة واحدة تمكن ديفيز من تسجيل هدف قاتل لصالح إبسويتش.