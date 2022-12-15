"فيروس الأبل" يضرب لاعبي فرنسا قبل مباراة الأرجنتين في نهائي كأس العالم
أكد ديدييه ديشان أن كينغسلي كومان هو ثالث لاعب فرنسي يعاني من فيروس "الأبل" في قطر، حيث يكافح كل من أدريان رابيو ودايو أوباميكانو بالفعل لاستعادة لياقتهما قبل خوض نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل ضد الأرجنتين.
وأنهت فرنسا رحلة المغرب الخيالية في المونديال بانتصار 2/0 في نصف النهائي، يوم الأربعاء، بفضل هدفي الظهير الأيسر تيو هرنانديز والبديل راندال كولو مواني.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن رابيو وأوباميكانو، اللذان كانا يلعبان بانتظام في فريق ديشان حتى قبل النهائي، ابتعدا عن مواجهة "أسود الأطلس" بعد إصابتهما بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.
وتشعر فرنسا بالقلق من فيروس يعرف باسم "الأبل"، ووضع رابيو في فندق معزول نتيجة لذلك، رغم أنه لم يتأكد بعد ما إذا كان المنتخب الفرنسي يعاني من هذه الحمى بالتحديد.
وأكد ديشان، اليوم الخميس، أن كومان، الذي لم يلعب أي دور في الفوز على المغرب، أصيب أيضًا بما يبدو أنه الفيروس نفسه.
وكشف المدير الفرنسي عن حالات الإصابة بالفيروس في تشكيلة "الديوك": "أصيب كومان أيضًا بحمى هذا الصباح. في الدوحة، انخفضت درجات الحرارة قليلاً ولا يزال لديك مكيف هواء طوال الوقت. لدينا حالات قليلة من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا".
وأضاف: "نحاول توخي الحذر حتى لا ينتشر وقد بذل اللاعبون جهدًا كبيرًا على أرض الملعب ومن الواضح أن جهازهم المناعي يعاني. شعر أوباميكانو بالتعب فور انتهاء مباراة دور الثمانية ضد إنجلترا. إذ يحدث ذلك عندما تجهد نفسك كثيرًا ويضعف جسمك وتكون أكثر عرضة للإصابة بهذه الفيروسات".
وتابع ديشان: "نحن نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة، ونحاول التأكد من عدم انتشاره، لكن الفيروسات معدية بالطبع وعلينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضدها. سوف نعزله عن الآخرين وعن أدريان أيضًا".
وتسعى فرنسا لتصبح أول دولة تفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين منذ البرازيل في عامي 1958 و1962.
وفي هذه الأثناء، يأمل النجم ليونيل ميسي، الذي يتساوى في سباق الحذاء الذهبي لهداف المونديال مع كيليان مبابي برصيد 5 أهداف لكل منهما، في إضافة كأس العالم بعيد المنال إلى مجموعته الرائعة من الألقاب.
وقلل فوز فرنسا على المغرب من مخاوف افتقار الفريق للعمق في تشكيلتها مع وصول المنتخب الأوروبي إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.