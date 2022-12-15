"فيروس الأبل" يضرب لاعبي فرنسا قبل مباراة الأرجنتين في نهائي كأس العالم

أكد ديدييه ديشان أن كينغسلي كومان هو ثالث لاعب فرنسي يعاني من فيروس "الأبل" في قطر، حيث يكافح كل من أدريان رابيو ودايو أوباميكانو بالفعل لاستعادة لياقتهما قبل خوض نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل ضد الأرجنتين.

وأنهت فرنسا رحلة المغرب الخيالية في المونديال بانتصار 2/0 في نصف النهائي، يوم الأربعاء، بفضل هدفي الظهير الأيسر تيو هرنانديز والبديل راندال كولو مواني.