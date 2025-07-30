أول الوعود.. الأهلي السعودي يحسم صفقتين قويتين

يبدو أن إدارة النادي الأهلي السعودي بدأت تنفيذ الوعد الذي قطعته للجماهير بشأن تحركاتها السرية في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف "الراقي" بأفضل العناصر المحلية والأجنبية استعدادا لانطلاق الموسم المقبل.

وكان النادي الأهلي السعودي أصدر بياناً، يوم الاثنين، تضمن وعودا خاصة للجماهير بشأن الصفقات التي سيتم إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقال النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "إكس": "رسالة إلى جمهورنا الغالي، تؤكد شركة نادي الأهلي حرصها على استمرار العمل بما يواكب تطلعاتكم وإدراكنا التام للدور المحوري الذي تمثلونه في دعم مسيرة النادي".

وأضاف: "تعمل الشركة في الوقت الراهن على تنفيذ خطة فنية متكاملة للفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الرياضي القادم، آخذة في الحسبان حجم الاستحقاقات التي تنتظر الفريق، وما تتطلبه المرحلة من خارطة فنية دقيقة لتدعيم الفريق الفني والإداري، وتضع ضمن أولوياتها تعزيز صفوف الفريق بعدد من التعاقدات التي تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية لاعبين، من العناصر المحلية والعالمية؛ بهدف رفع مستوى التنافسية وتلبية جميع المراكز وفقاً لرؤية الجهاز الفني".

وبحسب آخر التقارير فإن الإدارة أبرمت تعاقدين بارزين مع الظهير الأيمن محمد عبد الرحمن، قادما من الاتفاق، وصالح أبو الشامات، لاعب الخليج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجُّه إدارة الأهلي لسد الاحتياجات الفنية التي أوصى بها المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي طلب تدعيم الفريق بعناصر محلية شابة تملك خبرة الدوري الممتاز، إلى جانب العناصر الأجنبية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن صفقة أبو الشامات متوقفة على موافقة نادي القادسية الذي يعد طرفاً في المفاوضات؛ إذ يحق له الحصول على 40% من قيمة الصفقة، بموجب البند المتفق عليه في عقد انتقال اللاعب من القادسية إلى الخليج، الصيف الماضي.

وكانت إدارة الأهلي حصلت منذ وقتٍ سابق على موافقة الخليج للتفاوض مع اللاعب ومناقشة شروطه الشخصية؛ وهو ما سهّل سير المفاوضات.

ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال الأيام المقبلة حال موافقة القادسية.

وشارك أبو الشامات مع الخليج خلال الموسم الماضي في 31 مباراة بمنافسات الدوري السعودي وكأس الملك، سجل خلالها هدفاً واحداً، وقدم 6 تمريرات حاسمة؛ ما لفت أنظار أندية عدة، من بينها الأهلي، الذي يسعى لتدعيم خياراته الهجومية في الجانب الأيسر.

ويُعد أبو الشامات من الأسماء التي برزت في دوري المحترفين خلال الموسمين الماضيين، حيث تميّز بانطلاقاته السريعة، ودقته في الكرات العرضية، وقدرته على صناعة الفرص من الطرفين، إضافة إلى مرونته التكتيكية التي تتيح له اللعب كجناح على الجهة اليسرى واليمنى.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً هو أحد خريجي أكاديمية الأهلي، قبل أن ينتقل إلى القادسية، ومن ثم التعاون، ليستقر به المطاف في الخليج.

أما نادي الاتفاق فقد أبرم صفقة مع الأهلي، ينتقل بموجبها الظهير الأيمن محمد عبد الرحمن لـ"الراقي" مقابل مبلغ مالي ضخم بجانب انضمام لاعب الوسط زياد الغامدي لصفوف "فارس الدهناء"، في خطوة تهدف لتعزيز احتياجات الفريقين قبل انطلاق الموسم الجديد.