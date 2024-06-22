رونالدو ضد غولر.. صدام بين تاريخ ومستقبل ريال مدريد في يورو 2024

ساعات تفصلنا عن مواجهة قوية منتظرة في "يورو 2024"، قد تهم جماهير ريال مدريد أكثر من بعض جماهير المنتخبين.

الحديث هنا عن مباراة تركيا ضد البرتغال، في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة المقامة في ألمانيا.

مباراة المجموعة السادسة لها أهمية خاصة للغاية لدى جماهير الملكي، سنتحدث عنها فيما هو قادم: