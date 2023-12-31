تقرير: كريم بنزيما مصاب وغادر السعودية للتعافي

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نفي "النهاية المبكرة" لبنزيما مع الاتحاد، وأن ناديه كان واضحًا في القول إنه استفاد من إجازة لمدة ثلاثة أيام بسبب "ظروف خاصة".

ونقلت عن صحيفة "ماركا" أن بنزيما يعاني من مشكلة في القدم، وأن لديه الوقت للتعافي، إذ سيعود الفريق للعب يوم 4 فبراير.

وسجل بنزيما 12 هدفًا وصنع 5 في 20 مباراة مع الاتحاد هذا الموسم، علمًا أن زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، سجل 24 هدفًا وصنع 11 في 25 مباراة هذا الموسم.