هل حرم الحكم المكسيكي أرتورو راموس المنتخب المغربي من ضربة جزاء أمام فرنسا؟

خسر المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب 2-0 في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ويكتفي بلعب مباراة المركز الثالث، يوم السبت القادم أمام منتخب كرواتيا.

ولم ينج الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس من الانتقادات خلال اللقاء حيث أشار خبير التحكيم المصري جمال الغندور في قناة "بي إن سبورتس" إلى كونه حرم المنتخب المغربي من ضربتي جزاء في الشوط الأول.

وكانت اللقطة الأولى في الدقيقة 27 حيث أعلن عن خطأ لثالح تيو هيرنانديز مع إنذار سفيان بوفال، ولكن الحكم المصري السابق أكد أن اللاعب المغربي لم يذهب في اتجاه المدافع الفرنسي الذي ضرب المهاجم المغربي وكان يجب احتساب ضربة جزاء.

واتفق الحكم الإسباني السابق إتورالدي غوانزاليس مع الحكم المصري بكون اللقطة تستحق ضربة جزاء.

فيما أشار الحكم المصري للقطة أخرى طالب خلالها سليم أملاح بضربة جزاء في نهاية الشوط الأول حيث تعرض للمسك والإسقاط من طرف تشاوميني وخلال نهائيات كأس العالم الحالية احتسبت عدة ضربات جزاء بنفس الطريقة أبرزها ضد المنتخب السعودي.

وذهب الحكم الإسباني الشهير في انتقاده للحكم المكسيكي لوصفه لا يستحق تحكيم نصف نهائي كأس العالم وقال: "أنا آسف، لكن لا يمكنك التحكيم في نصف النهائي".