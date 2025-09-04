لا يصدق.. كريستيانو رونالدو يكرر قفزته التاريخية بعد 6 أعوام كاملة (صور)

يثبت الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي، يوما تلو الآخر بأن العمر بالنسبة له مجرد رقم، حيث ما زال يؤدي في التدريبات وكأنه شاب في العشرين من عمره.

وأثار الأسطورة رونالدو إعجاب الجماهير بصورة التقطت له في تدريبات منتخب البرتغال، مساء أمس الأربعاء، وهو يقوم بقفزة عالية على طريقته الخاصة من أجل تسديد الكرة برأسية مذهلة أعادت للأذهان قفزته الشهيرة مع يوفنتوس في 2019.

وانضم رونالدو لمنتخب البرتغال من أجل خوض مباراتي أرمينيا والمجر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة التي تضم كلا من، أرمينيا - المجر - أيرلندا.

ويلعب منتخب البرتغال أولى مبارياته بالتصفيات ضد أرمينيا يوم السبت 6 سبتمبر، ثم يواجه منتخب المجر يوم 9 سبتمبر.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي على منصة "إكس" صورة قفزة رونالدو في التدريبات، لتعيد للأذهان القفزة التاريخية مع "اليوفي" في مواجهة سامبدوريا بالدوري الإيطالي، حيث وصل لمسافة مترين و56 سنتيمترا من أجل الارتقاء وتسديد كرة سجل منها هدفاً مذهلًا في مرمى الخصم.

ويعد السر الدائم وراء لياقة الأسطورة رونالدو البدنية العالية ينحصر في كلمة "التفاني"، سواء في العمل داخل الصالات الرياضية أو الاستفادة القصوى من أوقات الراحة، إضافة إلى قيامه ببعض التمرينات الرياضية الخاصة بعد كل مباراة، كما يقضي "الدون" وقتاً طويلاً في السباحة، وهو ما يُساعده على الاسترخاء وإطالة العضلات وتعزيز لياقته، وبالتالي هو ما يساعده على أرض الملعب على مثل تلك القفزات التي تعد حاسمة.

وواصل رونالدو أيضا رحلة الأرقام القياسية بعدما أحرز هدفا في شباك التعاون خلال مواجهة النصر الافتتاحية في بطولة دوري روشن للمحترفين، ليقترب خطوة إضافية نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق في عالم كرة القدم.

وبعد هدفه في مرمى التعاون رفع رونالدو رصيده إلى 940 هدفا رسميا في مسيرته الكروية بين الأندية والمنتخب البرتغالي.

وكان هذا هو الهدف رقم 101 مع نادي النصر أيضا.

وأصبح رونالدو على بعد 60 هدفا فقط من دخول التاريخ كأول لاعب يصل إلى 1000 هدف.