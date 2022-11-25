مباراة ألمانيا ضد إسبانيا.. المانشافت يبحث عن النجاة لتجنب الخروج المبكر من كأس العالم 2022

تواجه ألمانيا احتمال الخروج من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي حين تلعب أمام إسبانيا يوم الأحد بينما يعمل المدرب هانز فليك لوقت إضافي من أجل تجهيز لاعبيه بعد الهزيمة المفاجئة 2/1 أمام اليابان في افتتاح مبارياتها في المجموعة الخامسة.

وعانى المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم أربع مرات من قبل وودع كأس العالم من دور المجموعات في 2018 ولأول مرة منذ أكثر من 80 عاما والآن يواجه المصير نفسه في قطر.