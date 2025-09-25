غائب عن الإعلام.. "مقرّب من الخطيب" يفتح النار على مدحت شلبي

ردَّ أسامة حسني، نجم الأهلي المصري السابق وزوج ابنة محمود الخطيب رئيس النادي، على تصريحات الإعلامي مدحت شلبي التي شهدت هجوماً حاداً ضد الخطيب.

وظهر أسامة حسني عبر شاشة قناة MBC MASR، اليوم الخميس، بعد ساعات قليلة من هجوم مدحت شلبي ضد الخطيب.

وقال شلبي عبر برنامجه بقناة "MBC MASR 2" إن السفارة الأمريكية رفضت منح الخطيب تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في كأس العالم للأندية خلال شهر يونيو الماضي.

وردَّ الأهلي بإعلان لجوئه للقضاء ضد مدحت شلبي بجانب التقدم بشكوى رسمية لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخلاف نشر صورة تأشيرة الولايات المتحدة التي حصل عليها الخطيب قبل الاعتذار عن عدم رئاسة البعثة لأسباب صحية.

وقال أسامة حسني إن مدحت شلبي قال كلاماً مغلوطاً وغير صحيح بالمرة، ولم يتأكد من هذه المعلومات التي أكدها بخصوص تأشيرة سفر الخطيب للولايات المتحدة.

وأوضح حسني أن مدحت شلبي غائب عن برنامجه وعن العمل الإعلامي منذ حوالي شهرين أو 3 أشهر، ويريد أن يقول للمتابعين إنه مازال موجوداً في الوسط الإعلامي.

وأظهر أسامة حسني تأشيرة سفر الخطيب للولايات المتحدة والتي تمتد حتى عام 2030.