WWE تطرد النجم بوبي لاشلي لهجومه على حكم مباراته مع رولينز
قررت شركة المصارعة الحرة للمحترفين WWE طرد نجمها بوبي لاشلي بعد الحدث الرئيسي الدرامي في عرض "راو" يوم الاثنين عقب هجومه على الحكم خلال نزاله مع سيث ولينز.
وواجه لاشلي البالغ عمره 46 عاما رولينز في مباراة على بطولة الولايات المتحدة، حيث سيواجه الفائز منهما أوستن ثيوري على الحزام في موعد لم يتم تحديده بعد.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن بطل MMA طبق حركة الاستسلام على رولينز، الذي قاد خصمه نحو الحبل حيث كان الحكم تشاد باتون واقفًا وقفز على عجل من الحلبة.
وبدا أن باتون قد أصاب كاحله أثناء هبوط محرج على الحلبة بينما ألقى لاشلي الحكم على الأرض ليحتاج وقتًا طويلاً للعودة إلى الحلبة وسمح ذلك لرولينز بالخروج عن العد مرتين.
وحاول لاشلي آخر حسم فوزه لكن رولينز أمسك به في الهواء وحطمه بنسب مذهل ليحقق الفوز.
وكان لاشلي غاضبًا بعد الجرس عندما حاصر باتون في الحبل المشدود ويشكو من بطئه في العد في وقت سابق، وحاول الحكم الابتعاد لكن نجم بيلاتور السابق أمسك به من قميصه ودفعه للخلف قبل أن يواصل انتقاده.
ودخل حكم آخر إلى الحلبة ووقف خلف بطل العالم أربع مرات، الذي ضربه بمرفقه عن طريق الخطأ.
واندفع آدم بيرس مسؤول WWE إلى الحلبة وسُمع وهو يخبر المصارع الأمريكي أنه على وشك تغريمه، ولكن بعد ذلك ، دفع لاشلي أيضًا بيرس ، الذي غضب وسُمع يستخدم لغة بذيئة اعتذر عنها لاحقًا على تويتر.
ثم واجه المسؤول البالغ من العمر 44 عامًا لاشلي بغضب وصرخ في وجهه بأنه مطرود.
ثم عاد بيرس إلى المسرح بينما وقف بطل WWE السابق في حالة صدمة.
بالطبع ، نشر موقع WWE لقطات للقاء خلف الكواليس تظهر بايرون ساكستون وهو يقترب من لاشلي ، الذي رفض التعليق.
وتم استجواب بيرس أيضًا لكنه ظل حذرًا كما قال: "مع كل الاحترام الواجب ، بايرون ، لكن بجدية؟ لقد حدث للتو. لقد رأيتم ما حدث. سيكون من السابق لأوانه للغاية بالنسبة لي أن أعلق في هذا الوقت. شكرا لك".