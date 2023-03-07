هدف قاتل يمنح الشارقة بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الإمارات على حساب الجزيرة (فيديو)

وخلال المباراة التي أقيمت في ربع نهائي المسابقة، على إستاد الشارقة، نجح كايو في خطف هدف الفوز للجزيرة في الدقيقة 92، ليصعد بفريقه إلى نصف نهائي لبطولة أغلى الكؤوس.

بالعودة للمباراة، افتتح الشارقة التهديف في الدقيقة 45 عن طريق لوان بيريرا، بعد متابعته عرضية أرضية من زميله ديجانيني تفاريس.

وأدرك الجزيرة التعادل بوساطة تاناسي في الدقيقة 60، برأسية رائعة، استلمها من علي مبخوت.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، وكانت تتجه إلى الوقت الإضافي منح كايو فريق الشارقة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد أن أحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة 92.