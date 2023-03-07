هدف قاتل يمنح الشارقة بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الإمارات على حساب الجزيرة (فيديو)
خطف نادي الشاقة التذكرة الأخيرة، للمربع الذهبي لبطولة كأس رئيس الإمارات، بعد أن حقق فوزًا مثيرًا على الجزيرة 2/1، وذلك في اللحظات الأخيرة.
وخلال المباراة التي أقيمت في ربع نهائي المسابقة، على إستاد الشارقة، نجح كايو في خطف هدف الفوز للجزيرة في الدقيقة 92، ليصعد بفريقه إلى نصف نهائي لبطولة أغلى الكؤوس.
بالعودة للمباراة، افتتح الشارقة التهديف في الدقيقة 45 عن طريق لوان بيريرا، بعد متابعته عرضية أرضية من زميله ديجانيني تفاريس.
وأدرك الجزيرة التعادل بوساطة تاناسي في الدقيقة 60، برأسية رائعة، استلمها من علي مبخوت.
وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، وكانت تتجه إلى الوقت الإضافي منح كايو فريق الشارقة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد أن أحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة 92.
الوصل بتأهل على حساب بني ياس
وفي مباراة أخرى تأهل فريق الوصل إلى الدور نصف النهائي للبطولة بعد فوزه على فريق بني ياس بهدفين دون مقابل.
وفي المباراة التي جرت على إستاد بني ياس ضمن الدور ربع النهائي، أحرز الوصل هدفين في شباك بني ياس عن طريق توماس شانكلاي في الدقيقة 35، وفيليبي غوتيريز في الدقيقة 49.
ويلعب الشارقة ضد عجمان والعين ضد الوصل في الدور قبل النهائي الشهر المقبل.