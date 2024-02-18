ظرف عائلي قد يجبر "كهربا" على الغياب عن مواجهة ميدياما
كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية غياب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.
وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر برنامجه: "فرح شقيقة كهربا تم تحديد إقامته، يوم الأربعاء المقبل، واللاعب أرسل دعوات الفرح بالفعل للحضور وأنه سيتواجد في الفرح، والأهلي سيسافر لمواجهة ميدياما الثلاثاء، والمباراة نفسها ستقام الجمعة".
وأضاف: "لو حضر كهربا فرح شقيقته بالتأكيد لن يكون جزءًا من البعثة، وهناك تنسيق من الأهلي بسبب هذا الظرف العائلي للاعب وربما هذا معناه أنه لن يشارك في المباراة وساعتئذ مدرب الأهلي قد يفاضل بين مشاركة أنطوني موديست أو وسام أبو علي في التشكيل الأساسي للفريق".
فيما قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير: "جاءت لي دعوة على الهاتف من كهربا بأن فرح شقيقته يوم الـ21 من فبراير، والمباراة ستكون بعدها بـ24 ساعة وتصوري أن اللاعب نسق مع إدارة النادي، وكهربا حالة خاصة مع أسرته ويعتبر شقيقته بمثابة الأم الروحية بالنسبة إليه".
وأوضح شوبير: "لم يصدر أي قرار حتى الآن من الأهلي بشأن إمكانية عدم سفر كهربا مع البعثة، وهذا تفسيري للموقف حتى الآن".
وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضي، والمؤجل من الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
بهذا التعادل حافظ الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في ثلاث، ولم يتلق أي خسارة.
ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بـ5 نقاط، ويانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث بنفس الرصيد ويفصلهما فارق الأهداف، وفي المركز الأخير ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.