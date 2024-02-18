ظرف عائلي قد يجبر "كهربا" على الغياب عن مواجهة ميدياما

كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية غياب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر برنامجه: "فرح شقيقة كهربا تم تحديد إقامته، يوم الأربعاء المقبل، واللاعب أرسل دعوات الفرح بالفعل للحضور وأنه سيتواجد في الفرح، والأهلي سيسافر لمواجهة ميدياما الثلاثاء، والمباراة نفسها ستقام الجمعة".

وأضاف: "لو حضر كهربا فرح شقيقته بالتأكيد لن يكون جزءًا من البعثة، وهناك تنسيق من الأهلي بسبب هذا الظرف العائلي للاعب وربما هذا معناه أنه لن يشارك في المباراة وساعتئذ مدرب الأهلي قد يفاضل بين مشاركة أنطوني موديست أو وسام أبو علي في التشكيل الأساسي للفريق".