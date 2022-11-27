مباراة البرازيل وسويسرا.. مرض لوكاس باكيتا يربك حسابات تيتي

وتدرب المنتخب البرازيلي المرشح للتتويج بلقب البطولة خلف أبواب مغلقة في استاد العربي، أمس السبت، ولم يكشف المدرب تيتي عن أي تفاصيل عن تشكيلة الفريق خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الأحد.

لكن "رويترز" علمت أن باكيتا لم يتمكن من التدرب بصورة كاملة وكان لهذا تأثير على خطط تيتي لتعويض غياب نيمار أمام سويسرا.

وسيكون معجزة ريال مدريد رودريغو الخيار الأول إذا ما قرر المدرب تيتي اللعب بنفس الأسلوب بوجود أربعة لاعبين في الخط الأمامي إلى جانب فينيسيوسس وريتشارليسون ورافينيا.