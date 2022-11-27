مباراة البرازيل وسويسرا.. مرض لوكاس باكيتا يربك حسابات تيتي
ربما يخوض منتخب البرازيل بطل العالم سابقا خمس مرات مباراته المقبلة في المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر في مواجهة سويسرا، غدا الإثنين، بدون لاعب الوسط لوكاس باكيتا.
وتأكد بالفعل غياب النجم البرازيلي نيمار عن المواجهة، وكذلك الظهير الأيمن دانيلو؛ بسبب إصابتهما في الكاحل خلال الفوز 2/0 في مباراة الفريق الأولى أمام صربيا.
وتدرب المنتخب البرازيلي المرشح للتتويج بلقب البطولة خلف أبواب مغلقة في استاد العربي، أمس السبت، ولم يكشف المدرب تيتي عن أي تفاصيل عن تشكيلة الفريق خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الأحد.
لكن "رويترز" علمت أن باكيتا لم يتمكن من التدرب بصورة كاملة وكان لهذا تأثير على خطط تيتي لتعويض غياب نيمار أمام سويسرا.
وسيكون معجزة ريال مدريد رودريغو الخيار الأول إذا ما قرر المدرب تيتي اللعب بنفس الأسلوب بوجود أربعة لاعبين في الخط الأمامي إلى جانب فينيسيوسس وريتشارليسون ورافينيا.
فقد سبق ولعب رودريغو (21 عاما) متعدد المهارات في مركز نيمار في ثلاث مباريات إعدادية للمنتخب البرازيلي في تورينو الإيطالية في الأسبوع الذي سبق انطلاق كأس العالم.
لكن هناك خيار أخر يتمثل في مشاركة فريد إلى جانب زميله في مانشستر يونايتد كاسيميرو لتعزيز خط الوسط واستخدام باكيتا لاعب وست هام يونايتد كصانع لعب إذا تعافى من المرض في الوقت المناسب.
ويتوقع أن يشارك إيدير ميليتاو قلب دفاع ريال مدريد بديلا لدانيلو.
وسبق لميليتاو (24 عاما) اللعب كمدافع أيمن في مباراة ودية للبرازيل أمام غانا في سبتمبر أيلول الماضي وسيوفر الصلابة المطلوبة لتحقيق التوازن ضمن أسلوب تيتي الهجومي.
وهناك خيار أخر يتمثل في المخضرم داني ألفيس (39 عاما) وهو المدافع الأيمن الوحيد المتاح في الفريق.
وقال تيتي عن ذلك: "لقد اتخذت بالفعل قراري ولن أكشف عنه حتى موعد المباراة".
وأضاف: "لقد سبق لميليتاو اللعب في هذا المركز ولديه القدرة على الاضطلاع بالمهمة. داني (الفيس) مهندس إلى جانب قدراته الفنية والقيادية. سنرى..".
وعبر تيتي عن تفاؤله بتعافي نيمار ودانيلو والعودة للعب في هذه البطولة قائلا: "أعتقد أن نيمار ودانيلو سيشاركان مرة أخرى في كأس العالم.
وقال: "أعتقد أننا سنتمكن من الاعتماد عليهما في كأس العالم من جديد".