في أهم ملفات الموسم.. النصر السعودي يوجه "ضربة كبيرة" للهلال

وجه نادي النصر السعودي صدمة قوية لناديي الهلال والاتحاد، بشأن مقترحات تعديل بند اللاعبين المواليد في لوائح دوري روشن للمحترفين.

أخبار ذات علاقة للاتحاد والقادسية.. النصر السعودي يحدد سعرا ضخما لعبد الإله العمري

وتنص لوائح البطولة على أحقية كل نادٍ في تسجيل 10 لاعبين أجانب في قائمته، مع شرط وجود لاعبين اثنين تحت 21 عامًا.

وخلال الفترة الأخيرة طالبت أندية كبرى مثل الهلال والاتحاد بإعادة النظر في بند اللاعبين المواليد، بسبب صعوبات في تسجيل أسماء بارزة خرجت من نطاق السن المحدد.

الهلال كان أبرز المتضررين بعدما واجه أزمة تتعلق بالبرازيلي كارلوس إدواردو، الذي لم يعد مؤهلًا لقيد "مواليد" في القائمة الأولى، ما دفع إدارة النادي إلى التفكير في قيده فقط ضمن المنافسات الآسيوية.

أخبار ذات علاقة ليس النصر.. من هو أكثر ناد سعودي إنفاقا على الصفقات منذ استحواذ الصندوق؟

الاتحاد بدوره يواجه المعضلة ذاتها مع لاعبه ميتاي، وهو ما جعله ينضم لقائمة الأندية الضاغطة لتعديل النظام.

كما انضم نادي نيوم، الصاعد هذا الموسم لدوري روشن، للأندية المطالبة بتغيير نظام المواليد.

أخبار ذات علاقة أحلام الميركاتو.. 5 صفقات تؤجج صراع الهلال والنصر والاتحاد

ضربة قوية من النصر

رفض نادي النصر بشكل قاطع تغيير نظام قيد المواليد، ليوجه بذلك ضربة مباشرة لمنافسه الهلال وأندية أخرى كانت تسعى لتغيير النظام القائم من أجل الاستفادة من بعض لاعبيها.

موقف النصر جاء مخالفًا لمطالب الهلال والاتحاد، إذ أكد النادي دعمه لاستمرار اللوائح دون أي استثناءات.