الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا
يحل توتنهام الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا ثقيلًا على ميلان الإيطالي على ملعب (سان سيرو) ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ميلان ضد توتنهام في دوري الأبطال.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (سان سيرو) في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق عصام الشوالي.
تاريخ المواجهات
تقابل الفريقان في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي العام 1972 وفاز توتنهام بنتيجة 2/1، ثم تعادلا بنتيجة 1/1 وتأهل الفريق الإنجليزي للمباراة النهائية.
ولعب الفريقان في ثمن نهائي دوري الأبطال العام 2011 وفاز توتنهام بنتيجة 1/0 في إيطاليا، وتعادلا دون أهداف في إنجلترا.
وتقابل الفريقان بعد ذلك في كأس أودي والكأس الدولية للأبطال في تجارب ودية وتفوق توتنهام أيضًا.
وتأهل ميلان إلى ثمن النهائي لأول مرة منذ العام 2014، واحتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بينما تأهل توتنهام في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.
ويخوض الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام مباراته رقم 15 في مشواره التدريبي ضد ميلان، وفاز كونتي 10 مرات مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة.
ويواجه كونتي منافسه ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان للمرة الثانية عشرة وتفوق كونتي بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة.
أسلحة ميلان
يدخل ميلان اللقاء متسلحًا بذكريات الماضي لاستعادة أمجاده الأوروبية وهو الفريق الذي توج بلقب دوري الأبطال من قبل 7 مرات.
وتراجعت نتائج ميلان في العام الحالي بشكل لافت بعدما حقق فوزًا على ساليرنيتانا يوم 4 يناير الماضي بالدوري، ثم غابت الانتصارات وتعادل مرتين بالدوري ثم تلقى 3 هزائم متتالية وودع الكأس قبل استعادة نغمة الفوز أمام تورينو بنتيجة 1/0 يوم الجمعة الماضي.
وقال بيولي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه سيخوض مواجهة معقدة ضد منافس قوي واصفًا اللقاء بأنه الأهم في مسيرته التدريبية.
وأوضح أن كونتي يفرض أسلوبه في أي فريق يقوده ويملك خبرات الكرة الإيطالية ويعلم كل شيء عن ميلان.
ويغيب إسماعيل بن ناصر عن صفوف ميلان في لقاء توتنهام بجانب سيرجينو ديست والحارس مايك ماينان وزلاتان إبراهيموفيتش وأليساندرو فلورينزي بسبب الإصابة.
ويعتمد ميلان على تشكيلة تضم حارس المرمى أنطونيو ميرانتي وأمامه سيمون كاير وبيير كالولو ودافيد كالابريا وثيو هيرنانديز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودي كورنيتش وساندرو تونالي وبراهيما دياز مع ثنائي الأطراف رافايل لياو وأليكسيس ساليميكيرس مع المهاجم أوليفييه جيرو.
أوراق توتنهام
يتطلع توتنهام لتحقيق نتيجة إيجابية خارج دياره، وتلقى الفريق مؤخرا هزيمة مريرة بالدوري أمام ليستر سيتي بنتيجة 4/1.
وقال كونتي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه جاهز للمواجهة ضد ميلان رغم الغيابات التي تضرب صفوفه، مؤكدًا أنها مواجهة صعبة بكل المقاييس.
ويغيب عن توتنهام الحارس هوجو لوريس بسبب الإصابة بجانب رودريجو بينتاكور ويفيس بيسوما لنفس السبب وبيير هويبرج للايقاف.
ويعتمد توتنهام على تشكيلة تضم حارس المرمى فراسير فورستر وأمامه خط الدفاع بقيادة كريستيان روميرو وإيريك داير وبن دافيز.
ويقود خط الوسط بابي سار وأوليفير سكيب ويمينًا إيمرسون رويال ويسارًا إيفان بيريستش وفي الهجوم هاري كين وهيونج مين سون وديان كولوفسكي.
وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد دي لبيج البلجيكي الأسبق لـ "إرم نيوز" إن الغيابات ستؤثر بالفعل على الأداء الدفاعي لفريق توتنهام، خاصة في ظل قلة خبرة ثنائي الارتكاز سار وسكيب.
وأوضح أن ميلان أمامه فرصة مهمة لتحقيق الفوز على ملعبه بنتيجة تسهل مهمته في التأهل إلى ربع النهائي، خاصة أن الأدوات الهجومية للمدرب بيولي شبه مكتملة.