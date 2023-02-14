الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (سان سيرو) في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق عصام الشوالي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي العام 1972 وفاز توتنهام بنتيجة 2/1، ثم تعادلا بنتيجة 1/1 وتأهل الفريق الإنجليزي للمباراة النهائية.

ولعب الفريقان في ثمن نهائي دوري الأبطال العام 2011 وفاز توتنهام بنتيجة 1/0 في إيطاليا، وتعادلا دون أهداف في إنجلترا.

وتقابل الفريقان بعد ذلك في كأس أودي والكأس الدولية للأبطال في تجارب ودية وتفوق توتنهام أيضًا.

وتأهل ميلان إلى ثمن النهائي لأول مرة منذ العام 2014، واحتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بينما تأهل توتنهام في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

ويخوض الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام مباراته رقم 15 في مشواره التدريبي ضد ميلان، وفاز كونتي 10 مرات مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة.

ويواجه كونتي منافسه ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان للمرة الثانية عشرة وتفوق كونتي بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة.