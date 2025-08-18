يوفنتوس يرفض عرضا ضخما من الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رفض إدارة نادي يوفنتوس عرضًا ضخمًا من النادي الأهلي لضم أحد لاعبي الدوري الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي "فابريزو رومانو" فإن يوفنتوس رفض عرضاً من الأهلي بقيادة الألماني ماتياس يايسله، للحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي مانويل لوكاتيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أخبار ذات علاقة نجم يوفنتوس يقترب من الرحيل.. ما علاقة أليشا ليمان؟

وأشار الصحفي في حسابه الشخصي عبر منصه إكس إلى أن النادي الإيطالي رفض عرضًا بقيمة 25 مليون يورو من الأهلي الأسبوع الماضي لضم الإيطالي مانويل لوكاتيلي.

ويعمل الأهلي في الوقت الحالي على التواصل مع عدد من لاعبي الوسط، إذ تجرى مفاوضات مع السويسري دينيس زكريا، لاعب موناكو الفرنسي، لكن اللاعب لم يعط الضوء الأخضر بعد.

أخبار ذات علاقة أجمل لاعبة في العالم تغادر يوفنتوس إلى ناد جديد

وبحسب تقارير إيطالية فإن يوفنتوس لا يفكر تماما في الاستغناء عن لوكاتيلي هذا الصيف، إذ يعد أحد الركائز الأساسية في مشروع المدرب إيجور تيودور، الذي يستهدف إعادة بناء الفريق بالموسم الجديد.

ويستهل الأهلي الموسم الجديد بمواجهة القادسية، بعد غد الأربعاء في هونج كونج، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر السعودي 2025.

وجاءت مشاركة الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي في نسخة 2025 من كأس السوبر السعودي بدلا من الهلال الذي انسحب من البطولة.