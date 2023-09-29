الأهلي يسحق سان جورج ويصعد لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يسحق الجيش الراوندي 6-1 ويبلغ دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

كما تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لأول مرة في تاريخه، بعد أن سحق ضيفه الجيش بطل رواندا 6-1، اليوم الجمعة، في مباراة الإياب بدور 32.

وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب براوندا قبل أسبوعين.

أحرز مصطفى فتحي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 18 مستغلا تمريرة من رمضان صبحي، ليتسلمها فتحي ويطلق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى العليا للمرمى.

وضاعف المغربي وليد الكرتي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 21 بعد عدة تمريرات قصيرة بين محمد حمدي إلى رمضان صبحي، لتذهب الكرة إلى مصطفى فتحي الذي لعبها إلى الكرتي، والذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى الجيش الرواندي.