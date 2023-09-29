الأهلي يسحق سان جورج ويصعد لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
تأهل فريق الأهلي المصري إلى دور الـ16 (المجموعات) بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه سان جورج الإثيوبي 4 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في إياب دور الـ32 من البطولة.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي 3 - صفر، ليصعد لدور الـ16 فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 7 - صفر.
تقدم الأهلي بهدف سجله محمد مجدي قفشة في الدقيقة العاشرة، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وعاد قفشة وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 3 - صفر.
وفي الشوط الثاني، سجل كهربا الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 63.
بيراميدز يسحق الجيش الراوندي 6-1 ويبلغ دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
كما تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لأول مرة في تاريخه، بعد أن سحق ضيفه الجيش بطل رواندا 6-1، اليوم الجمعة، في مباراة الإياب بدور 32.
وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب براوندا قبل أسبوعين.
أحرز مصطفى فتحي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 18 مستغلا تمريرة من رمضان صبحي، ليتسلمها فتحي ويطلق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى العليا للمرمى.
وضاعف المغربي وليد الكرتي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 21 بعد عدة تمريرات قصيرة بين محمد حمدي إلى رمضان صبحي، لتذهب الكرة إلى مصطفى فتحي الذي لعبها إلى الكرتي، والذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى الجيش الرواندي.
وعاد فتحي ليحرز الهدف الثالث لبيراميدز والثاني له في الدقيقة 56، بعد تمريرة رائعة من زميله صبحي إلى لاكاي الذي انفرد بالمرمى، لكنه مررها إلى فتحي ليسدد الأخير الكرة داخل الشباك.
وأكمل فتحي ثلاثيته بإحراز الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 62، بينما أحرز محمد الشيبي الهدف الخامس في الدقيقة 70.
واختتم فتحي أهداف فريقه بإحراز الهدف السادس، والرابع له في الدقيقة 82.
وجاء هدف الجيش الرواندي في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.