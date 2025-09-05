بقيادة الهلال.. 10 أندية تطلب ضم "المواليد" إلى اللاعبين الأجانب

طلبت 10 أندية ناشطة في دوري روشن للمحترفين من الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل قواعد القيد الخاصة باللاعبين الأجانب.

وتسمح لوائح الدوري السعودي بقيد 8 لاعبين أجانب بجانب ثنائي تحت السن في خانة المواليد.

وأشارت قناة MBC إلى أن هناك 10 أندية، على رأسها الهلال، تطالب بضم اللاعبين المواليد إلى قائمة الأجانب دون تحديد أي قواعد للسن، يكون مسموحًا بالاستعانة بهم بشكل طبيعي.

وأوضحت أن الأندية الراغبة في هذا التعديل يتزعمها الهلال بجانب الاتحاد والأهلي والشباب والقادسية.

وتضم هذه القائمة أيضًا القادسية والاتفاق وضمك ونيوم من أجل الضغط على الاتحاد السعودي لتعديل اللائحة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الاتحاد السعودي أو رابطة دوري روشن حول تعديل قواعد اللاعبين الأجانب.

وكان نادي الهلال قد تصدر قائمة فرق دوري روشن الأكثر إنفاقًا على اللاعبين المواليد بواقع 71 مليون يورو بفارق كبير عن أقرب منافسيه 41 مليون يورو.

ويضم الهلال بين صفوفه البرازيلي كايو سيزار والتركي يوسف أكتشيشيك في الموسم الجديد.