وجّه محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي المصري، رسالة نارية بعد أنباء رحيله عن القلعة الحمراء.

وخرج كهربا مؤخرًا من حسابات مدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لأسباب تأديبية، بعدما ظهر اللاعب في تدريبات المستبعدين بحالة من عدم الجدية.

وجاءت عدم مشاركة كهربا أيضًا في التشكيل الأساسي بعد تألق الفلسطيني وسام أبو علي الذي يحتل حاليًّا صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفًا.

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ونشر كهربا عبر حسابه بموقع إنستغرام صورة وهو يقود سيارته قائلًا: "ربنا يعطيك مثلما تتمنى لغيرك.. جملة تفرح النضيف وتخوف الناقص".

وجاءت رسالة كهربا كأنها إشارة إلى شخص بعينه في ظل حالة من الغضب تنتاب اللاعب مع عدم مشاركته في لقاءات فريقه الأخيرة.

وارتبط اسم كهربا في الساعات الماضية بالرحيل إلى نادي زد إف سي المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وشارك كهربا صاحب الـ 30 عامًا خلال موسم 2023 – 2024 مع الأهلي 34 مباراة، من بينها 19 لقاء فقط لعب خلالها في التشكيل الأساسي.

وسجل اللاعب 12 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه، وسجل كهربا آخر أهدافه مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري يوم 18 يونيو الماضي.