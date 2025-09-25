ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

ماريانا كوينتيرو.. أجمل حكمة في كولومبيا تفجر أزمة في نهائي السيدات (صور)

ماريانا كوينتيروالمصدر: إنستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز

كتب – نور الدين ميفراني

تعتبر ماريانا كوينتيرو، الحكمة الكولومبية الشهيرة، مثيرة للجدل بسبب جمالها والذي يجذب إليها المعجبين من خارج الملعب وداخل الملعب، وفجرت مؤخرا أزمة في نهائي الدوري الكولومبي للسيدات.

وأدارت الحكمة الكولومبية نهائي دوري السيدات، الذي جمع ديبورتيفو كالي وأنديبندنتي سانتا، والذي انتهى لصالح كالي بركلات الترجيح بنتيجة "5-4".

وأثار أداء الحكمة ماريانا كوينتيرو في مباراة النهائي انتقادات وتساؤلات بشأن كفاءة وإدارة الحكام في كرة القدم الكولومبية ، وأعادت مزاعم المخالفات التحكيمية الأخيرة في كولومبيا إشعال الجدل الدائر بشأن شفافية وكفاءة الحكام في كرة القدم الاحترافية في البلاد.

وانتقد الحكم السابق هارولد بيرييا، حكمة نهائي كرة القدم للسيدات بين فريقي كالي وسانتا، بالقول: "إذا لم تكن مركزة، فعليها أن تكون شديدة الوضوح"، في إشارة إلى ضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة في المباريات المصيرية.

وقامت الحكمة ماريانا كوينتيرو بطرد لاعبتين من فريق أنديبندنتي سانتا، وقال الحكم السابق: "في مثل هذه المواقف الصدامية، على الحكم أن يبتعد عن موقع التوتر"، مشددًا على أهمية الحفاظ على الهدوء والوضوح في لحظات الضغط العالي.

 

ماريانا كوينتيرو

كما انتقد الحكمة لإعادتها إحدى ركلات الترجيح خلال النهائي، مبررة قرارها بأنها لم تطلق الصافرة لتنفيذ الركلة.

ماريانا كوينتيرو

الحكمة ماريانا كوينتيرو تملك حسابًا على "إنستغرام" وتنشر صورًا لها تثير الإعجاب ويعتبرها البعض حكمة جيدة في كولومبيا، لكنها أثارت أزمة في نهائي السيدات بقراراتها الجدلية.

 

ماريانا كوينتيرو

 

 

