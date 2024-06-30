"تحذير خطير".. شوبير يوجه رسالة نارية لكهربا (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة تحذير إلى محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، بعد أزمته الأخيرة عقب مباراة فاركو في الدوري.

ودخل كهربا في أزمة جديدة مع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر بعد لقاء الفريق أمام فاركو، إذ رفض اللاعب استكمال تدريب المستبعدين من المباراة بداعي الإصابة العضلية، إلا أن الأمر أثار غضب المدرب الذي طلب ضرورة التحقيق ومعرفة حقيقة شكواه من الإصابة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "كهربا بعد مباراة فاركو عمل مشكلة كبيرة، كولر طالب بعمل تدريب بعد نهاية المباراة للاعبين الذين لم يشاركوا وسأل عن كهربا قالوا له إنه يشتكي من إصابة في قدمه، لكن كولر قال اللاعب كان احتياطيا ولو كان نزل لعب كان سيلعب بشكل طبيعي أم سيقول أن قدمه مصابة، وفيه لائحة سيتم تطبيقها على كهربا وسيعاقب".