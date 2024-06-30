"تحذير خطير".. شوبير يوجه رسالة نارية لكهربا (فيديو)
وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة تحذير إلى محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، بعد أزمته الأخيرة عقب مباراة فاركو في الدوري.
ودخل كهربا في أزمة جديدة مع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر بعد لقاء الفريق أمام فاركو، إذ رفض اللاعب استكمال تدريب المستبعدين من المباراة بداعي الإصابة العضلية، إلا أن الأمر أثار غضب المدرب الذي طلب ضرورة التحقيق ومعرفة حقيقة شكواه من الإصابة.
وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "كهربا بعد مباراة فاركو عمل مشكلة كبيرة، كولر طالب بعمل تدريب بعد نهاية المباراة للاعبين الذين لم يشاركوا وسأل عن كهربا قالوا له إنه يشتكي من إصابة في قدمه، لكن كولر قال اللاعب كان احتياطيا ولو كان نزل لعب كان سيلعب بشكل طبيعي أم سيقول أن قدمه مصابة، وفيه لائحة سيتم تطبيقها على كهربا وسيعاقب".
وأضاف شوبير: "أنا هنا عايز أقول لكهربا بالتحديد كلنا نقرأ إنكم كفريق ستقومون بتكريم الفرنسي أنتوني موديست لأنه سيرحل رسميا عن الفريق، وبالتالي أنت ستكون المهاجم الثاني بجانب وسام أبوعلي، فلا أفهم سر افتعالك مشكلة في الوقت الحالي".
وأوضح شوبير: "الناس بتحبك يا كهربا وتقف جنبك بس لو أنت موقفتش جنب نفسك يبقى كل سنة وأنت طيب، الناس ستدافع عنك مرة واثنين وثلاثة والأهلاوية واقفين جنبك وجنب إمام عاشور، لكن لا تأمن جمهور الأهلي يطلعك السماء وبعدها ممكن يخسف بيك الأرض هو عنده الأهلي والنادي رقم واحد".
وختم: "ما فعله كهربا خاطئ ولازم ينتظر الفرصة، ومثال على ذلك أفشة كان رجل مباراة الداخلية وسبب فوز الفريق في لقاء الداخلية لأنه اجتهد وانتظر الفرصة ولكن كهربا افتعل أزمة ولا يوجد مبرر لذلك".
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء الاثنين المقبل، في ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 15 لقاءً وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.
فيما يحتل الطلائع المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8.