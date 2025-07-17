سحب الهواتف.. فينيسيوس يقلد لامين يامال بحفل مثير للجدل

على الرغم من حالة التوتر التي يعيشها البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بسبب أزمة تجديد عقده، لكن اللاعب يستعد لإقامة حفل عيد ميلاد أسطوري في مدينة ريو دي جانيرو احتفالًا ببلوغه عامه الـ25، وسيتخذ خلاله قرارا مشابها لما فعله لامين يامال، نجم برشلونة، احتفالا بعيد ميلاده الـ18.

وأشارت تقارير صحفية تؤكد تعثر مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع النادي الملكي، على عكس ما تم تداوله مؤخرًا حول اقتراب التوصل لاتفاق لتمديد عقده حتى عام 2030.

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ووفقا لما ذكره الصحفي الإسباني الموثوق ميغيل أنخيل دياز، فإنه لا يوجد أي اتفاق نهائي حتى الآن بين الطرفين، موضحًا أن مستقبل اللاعب لا يزال معلقًا.

اللاعب يطالب بأن يكون الأعلى أجرًا في الفريق، مساويًا أو متفوقًا على الـ15 مليون يورو الصافية التي يتقاضاها مبابي، مقابل 10 ملايين يتقاضاها حاليًا. لكن مسؤولي النادي الملكي لا يبدون استعدادًا لتلبية هذه المطالب، التي تتضمن أيضًا مكافأة خاصة للتجديد.

وفي خضم كل هذه الأحداث، يتواجد فينيسيوس في البرازيل للتحضير لحفل عيد ميلاد كبير، حيث أتم النجم البرازيلي عامه الخامس والعشرين في 12 يوليو الجاري، لكن الاحتفال الكبير سيكون هذا الأسبوع في ريو دي جانيرو.

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وبحسب موقع "LeoDias"، فإن الحفل سيقام في ملعب لاخيدو الواقع في منطقة فارجيم بيكينا بريو دي جانيرو.

وأضاف الموقع: "خلال الحفل، لن يُسمح للضيوف أو العاملين باستخدام هواتفهم المحمولة، حيث سيتم جمعها عند الدخول. وسيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بعروض موسيقية لفرق تراب وفانك برفقة اللاعب".

ويأتي هذا القرار من اللاعب مشابها لما فعله لامين يامال في حفله الأخير، الذي أقيم في أحد القصور بإسبانيا بحضور نجوم برشلونة وبعض المشاهير، لكنه منع خلاله استخدام الهواتف المحمولة منعا لتسرب صور خاصة من الحفل.

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "تيرا" تفاصيل إضافية عن حفل "فيني"، قائلة إن "المكان سيضم ستة مسارح، وعروضًا لفنانين وفرق من داخل البرازيل وخارجها، بالإضافة إلى بوفيه يضم أطباقًا من دول مختلفة".

يُذكر أن فينيسيوس سبق وأن نظم حفلات عيد ميلاد مثيرة للجدل، أبرزها احتفاله بعيد ميلاده الـ24 الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وشهد عروضًا لفنانين مثل لودميلا.

فينيسيوس شارك في 58 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم المنصرم، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19.