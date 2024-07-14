نجم ليفربول السابق يشن هجومًا على بيلينغهام

وجه الألماني ماركوس بابل، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، نقدًا لاذعًا لجود بيلينغهام مهاجم منتخب إنجلترا، قبيل المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويلتقي منتخب إسبانيا المتألق نظيره الإنجليزي الذي تحسن مستواه أخيرا، في المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا.

وقال بابل، في تصريحات صحفية قبيل المباراة: "لست متأكدًا من أفضل مركز لجود بيلينغهام، لأنه يلعب في كل مكان، لدي شعور بأنه بدأ الآن يعتقد أنه نجم كبير، وأنا لا أحب هذا الموقف".

وأضاف: "لا يظهر ذلك في لاعبين مثل بوكايو ساكا أو جمال موسيالا، بالنسبة إلى بيلينغهام، إذا لمسته قليلاً، فإنه يرمي بنفسه دائمًا، ويسقط دائمًا، لغة جسده ليست جيدة عندما لا تسير الأمور على ما يرام في المباريات".

وتابع: "بيلينغهام يبلغ 21 عامًا والجميع يحترمه؛ لأنه قائد بالفطرة، لكنني أشعر بالقلق من أنه يعتقد أن اللاعبين الذين حوله ليسوا جيدين بما فيه الكفاية، يجب أن يُظهر قيادته في الملعب، ويبذل كل ما في وسعه للفوز بالمباراة، لكنه يعلم أن كل لاعب مهم في الفريق".

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وسيكون نهائي الأحد أول مباراة نهائية لمنتخب إنجلترا خارج ملعبه، بعد الفوز بكأس العالم 1966، وخسارة نهائي بطولة أوروبا 2020 في ويمبلي.

وبلغت إنجلترا الدور قبل النهائي ثلاث مرات في آخر أربع بطولات كبرى، مقابل بلوغ الدور قبل النهائي لمرة واحدة خلال 66 عاما من المحاولات.

وبعد ثماني سنوات، فإن الفريق يظهر في نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية تواليا، وبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم عام 2018، وللمرة الأولى منذ عام 1990، كما خسر أمام فرنسا في دور الثمانية لكأس العالم 2022.