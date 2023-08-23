غرينوود يخشى عدم الانضمام للدوري السعودي بسبب كريستيانو رونالدو
يخشى ميسون غرينوود من فشله بالانضمام إلى نادٍ في المملكة العربية السعودية بسبب الخلاف مع كريستيانو رونالدو بعد أن وصف مسيرة نجم النصر بأنها "ميتة" عندما كان في أكاديمية مانشستر يونايتد.
وأعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس الإنجليزي يوم الاثنين الماضي أن مهاجمه ميسون غرينوود سيغادر أولد ترافورد بعد تحقيق في مزاعم قيامه بمحاولة اغتصاب تمت تبرئته منها.
ويبحث المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا عن نادٍ جديدٍ بعد رحيله عن قلعة أولد ترافورد، وأمامه فرصة للانتقال لأحد أندية الدوري السعودي، ولكن هناك ما حال دون ذلك.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن غرينوود يخشى أنه لن يتمكن من الانتقال إلى المملكة العربية السعودية بسبب خلافه مع كريستيانو رونالدو.
ويعود الخلاف عندما كان النجم البرتغالي يلعب لريال مدريد - حيث فاز بالعديد من الألقاب وأبرز مكانته كواحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ - قال غرينوود صراحةً إن مسيرة رونالدو المهنية "ماتت" - وهي كلمة عامية تعني "انتهى" - عند الإشارة إلى التدهور الملحوظ لدى الشخص البالغ من العمر 38 عامًا.
وتلقى اللاعب آنذاك توبيخًا من مالكي يونايتد في ذلك الوقت الذين شعروا أن ذلك أظهر عدم النضج نيابة عنه.
وظهر التعليق في مارس من هذا العام، حيث قضى الثنائي سابقًا فترة معًا كزملاء في الفريق عندما عاد رونالدو إلى أولد ترافورد للمرة الثانية في عام 2021.
ومع ذلك، ذهب التقرير ليقول كيف أنه عندما تم إبلاغ رونالدو بتعليقات غرينوود شعر بالغضب، وحث رؤساء أندية الدوري السعودي على عدم اتخاذ أي خطوة تجاه اللاعب الإنجليزي.
ووفقًا لصحيفة ذا صن، يعتقد غرينوود - الذي ارتبط اسمه بالأندية في المملكة العربية السعودية - أن هذا الطريق قد لا يكون ممكنًا بعد التعليق الذي أدلى به بشأن رونالدو عندما كان أصغر سنًّا.
وقال أحد المصادر لصحيفة ذا صن: "رونالدو كان منزعجًا حقًّا مما قاله غرينوود - لكن ربما لديه سبب وجيه لذلك عندما تفكر في ما حققه رونالدو في مسيرته وأين وجد غرينوود نفسه".
وأضاف: "لقد تم استئصال أنف جرينوود عندما وقع رونالدو مع يونايتد لأنه انتهى به الأمر باللعب أقل بكثير مما كان يأمل، لذلك كانت علاقتهما صعبة".
كان رونالدو أول اسم كبير ينتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين عندما انضم إلى النصر في نهاية العام الماضي ويقال إنه يتمتع بنفوذ كبير في المملكة؛ ما يعني أن مشاعره المعادية لجرينوود من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على الموقف.
وأضاف: "سيكون لديه ما يكفي من التأثير هناك لمنع الأندية من التعاقد مع غرينوود إذا أراد ذلك".
وذكر التقرير أيضًا أن رؤساء الدوري السعودي يشعرون بالقلق من اتخاذ خطوة تجاه غرينوود.
في هذه الأثناء، كشفت صحيفة ميل سبورت كيف تواصلت أندية من تركيا وإيطاليا مع يونايتد بشأن غرينوود، على الرغم من أن روما - الذي يديره مدرب الشياطين الحمر السابق مورينيو - نأى بنفسه بعد ارتباطه باللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.
كما أصر مدرب الاتفاق ستيفن جيرارد على أنه لا يريد التوقيع مع غرينوود ونفى الشائعات التي تربط المهاجم بفريقه ووصفها بأنها "أخبار مزيفة".
غرينوود، الذي لن يلعب مع منتخب إنجلترا مرة أخرى، لديه اهتمام من جامايكا، التي يحق له الانضمام إليها. على الرغم من أنه لعب مباراة تنافسية مع منتخب إنجلترا، إلا أن قواعد الفيفا تسمح للمهاجم بالانتقال إلى جامايكا اعتبارًا من الشهر المقبل.