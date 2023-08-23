غرينوود يخشى عدم الانضمام للدوري السعودي بسبب كريستيانو رونالدو

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن غرينوود يخشى أنه لن يتمكن من الانتقال إلى المملكة العربية السعودية بسبب خلافه مع كريستيانو رونالدو.

ويعود الخلاف عندما كان النجم البرتغالي يلعب لريال مدريد - حيث فاز بالعديد من الألقاب وأبرز مكانته كواحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ - قال غرينوود صراحةً إن مسيرة رونالدو المهنية "ماتت" - وهي كلمة عامية تعني "انتهى" - عند الإشارة إلى التدهور الملحوظ لدى الشخص البالغ من العمر 38 عامًا.

وتلقى اللاعب آنذاك توبيخًا من مالكي يونايتد في ذلك الوقت الذين شعروا أن ذلك أظهر عدم النضج نيابة عنه.

وظهر التعليق في مارس من هذا العام، حيث قضى الثنائي سابقًا فترة معًا كزملاء في الفريق عندما عاد رونالدو إلى أولد ترافورد للمرة الثانية في عام 2021.

ومع ذلك، ذهب التقرير ليقول كيف أنه عندما تم إبلاغ رونالدو بتعليقات غرينوود شعر بالغضب، وحث رؤساء أندية الدوري السعودي على عدم اتخاذ أي خطوة تجاه اللاعب الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة ذا صن، يعتقد غرينوود - الذي ارتبط اسمه بالأندية في المملكة العربية السعودية - أن هذا الطريق قد لا يكون ممكنًا بعد التعليق الذي أدلى به بشأن رونالدو عندما كان أصغر سنًّا.