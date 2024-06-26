حقيقة اقتراب دينو توبمولر من قيادة الاتحاد السعودي

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" والمختص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن حقيقة اقتراب دينو توبمولر، المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، من قيادة الاتحاد السعودي بدءًا من الموسم المقبل لخلافة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

واستقر "النمور" على إقالة غاياردو بعد الخروج بصفر من البطولات في الموسم المنقضي، إذ جرى التواصل معه من أجل التوصل لاتفاق لتوقيع مخالصة مادية معه.

وقال رومانو، في تصريحات عبر حسابه على منصة "يوتيوب": "ما علمته وأكيد بالنسبة لي أن دينو توبمولر لن يدرب نادي الاتحاد".

وأضاف: "هناك مفاوضات مع مدربين آخرين أبرزهم ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، ولا تزال المفاوضات مستمرة خلال الفترة المقبلة لاختيار مدرب جديد للفريق السعودي".