حقيقة اقتراب دينو توبمولر من قيادة الاتحاد السعودي
كشف فابرزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" والمختص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن حقيقة اقتراب دينو توبمولر، المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، من قيادة الاتحاد السعودي بدءًا من الموسم المقبل لخلافة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.
واستقر "النمور" على إقالة غاياردو بعد الخروج بصفر من البطولات في الموسم المنقضي، إذ جرى التواصل معه من أجل التوصل لاتفاق لتوقيع مخالصة مادية معه.
وقال رومانو، في تصريحات عبر حسابه على منصة "يوتيوب": "ما علمته وأكيد بالنسبة لي أن دينو توبمولر لن يدرب نادي الاتحاد".
وأضاف: "هناك مفاوضات مع مدربين آخرين أبرزهم ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، ولا تزال المفاوضات مستمرة خلال الفترة المقبلة لاختيار مدرب جديد للفريق السعودي".
وتولى توبمولر تدريب آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي، ويرتبط البالغ من العمر 43 عامًا، بعقدٍ معهم حتى 30 يونيو 2026.
وقاد توبمولر فريقه آينتراخت فرانكفورت لاحتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، والتأهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وأشرف توبمولر على آينتراخت في 47 مباراة، إذ حقق معه الفريق 17 انتصارًا، والتعادل في 16 مباراة، كما تلقى فريقه الهزيمة في 14 لقاء.
بينما احتل نادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن الموسم المنقضي، ليفشل في التأهل للبطولات القارية الموسم المقبل.
كما ودع الاتحاد بطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني، كذلك خرج من بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي على يد الهلال، وخسر أمام الفريق نفسه في نهائي كأس السوبر السعودي، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين.