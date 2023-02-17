الاتحاد الإنجليزي يجرب تثبيت كاميرات في الحكام بمسابقات دوري الهواة

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه سيثبت كاميرات في لباس الحكام، على سبيل التجربة، في مسابقات دوري الهواة لكرة القدم.

ويريد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحديد ما إذا كانت هذه التقنية ستساهم في "تحسين تصرفات المشاركين واحترامهم للحكام".

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "الهدف من التجربة استكشاف ما إذا كان استخدام كاميرات الجسد سيحسن من تصرف المشاركين واحترام الحكام بمباريات الهواة".