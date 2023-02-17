الاتحاد الإنجليزي يجرب تثبيت كاميرات في الحكام بمسابقات دوري الهواة
كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه سيثبت كاميرات في لباس الحكام، على سبيل التجربة، في مسابقات دوري الهواة لكرة القدم.
ويريد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحديد ما إذا كانت هذه التقنية ستساهم في "تحسين تصرفات المشاركين واحترامهم للحكام".
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "الهدف من التجربة استكشاف ما إذا كان استخدام كاميرات الجسد سيحسن من تصرف المشاركين واحترام الحكام بمباريات الهواة".
وأضاف: "جميع الحكام الذين سيشاركون في التجربة سيتلقون الدعم والتعليم والتأهيل المطلوب لاستخدام كاميرات الجسد بصورة فعالة في المباريات المتفق عليها".
وأتم: "ستُقبل المقاطع المصورة كذلك كدليل في الجلسات التأديبية حال تطلب الأمر".
وستنطلق التجربة مطلع الأسبوع المقبل في أربع بطولات دوري للهواة في ميدلسبره.
وبحسب استبيان لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن أكثر من 900 حكم من الهواة كشفوا عن مستويات مقلقة من الإساءة والترهيب مع حالات متعددة من التهديدات بالقتل.
وفي 2022، قرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف 380 لاعبا ومدربا بسبب مهاجمة أو تهديد أحد أفراد الطاقم التحكيمي للمباريات.