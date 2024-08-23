أعلن اللاعب المغربي أنور الغازي، الذي طرده ناديه ماينز 05 الألماني بعد إعلانه مساندته للشعب الفلسطيني، حصوله على تعويض مالي ضخم من النادي الألماني.

إدارة ماينز 05 قررت طرد لاعب الفريق الأول أنور الغازي، بسبب ما نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات عن الحرب بين إسرائيل وفلسطين، وإشادته بحركة حماس.

وكشف الغازي (29 عامًا) أن المحكمة قررت تعويضه ماليًا، ما يعني إجبار نادي ماينز على دفع راتب اللاعب منذ الاستغناء عنه في 3 نوفمبر 2023.

ويبلغ إجمالي هذا المبلغ 1.7 مليون يورو، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن قاضي محكمة العمل في ألمانيا.

ونشر الغازي بيانًا رسميًا قال فيه: "تلقيت اليوم دفعة مالية كبيرة من ماينز، لكن أود التوضيح أن خلافي القانوني مع النادي لم يكن بالنسبة لي من أجل المال".

وأضاف: "أريد أن أستغل هذه اللحظة لتوجيه الشكر لماينز على التعويض المالي الكبير".

وتابع: "سأستخدم نصف مليون يورو من هذه التعويض لتمويل مشاريع لأطفال غزة".

وواصل: "بالنسبة لماينز فعلى الرغم من محاولاتهم الفاشلة المتكررة لتجنب سداد المبالغ المستحقة، فإنهم ساهموا من خلالي في محاولة جعل الحياة أكثر قابلية للاحتمال لأولئك الأطفال".

واختتم: "كما أود أشكرهم أيضًا، لأنهم في أثناء محاولة إسكاتي كانوا قد جعلوا صوتي أعلى من أجل المضطهدين والمظلومين في غزة".

وكان الغازي، الذي انتقل إلى ماينز الألماني قادمًا من بي إس في آيندهوفن الهولندي، رفع شعارات ومنشورات على منصات التواصل يعلن فيها مساندته للفلسطينيين في الصراع مع إسرائيل.

وفي 3 نوفمبر 2023، قرر النادي طرد لاعبه ووقفه عن النشاط بعد منشور على موقع إنستغرام أعرب فيه عن دعمه للفلسطينيين.

ورد اللاعب المغربي بمنشور آخر قال فيه: "قف إلى جانب الحق، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".

وأضاف في منشور آخر أنه لم يندم على أي شيء قام به لدعم القضية الفلسطينية وفق تعبيره.

يشار إلى أن الغازي مولود في هولندا، ويحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، فيما كان اختار في عام 2015 الدفاع عن ألوان منتخب الطواحين، وخاض معه مباراتين.