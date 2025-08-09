شوبير ينتصر في معركة الموسم.. ريبيرو يصدم قائد الأهلي

انتصر مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري، في معركة الموسم مع زميله محمد الشناوي قائد الفريق.

وشهد معسكر الأهلي في تونس استعداداً للموسم الجديد صراعاً مشتعلاً بين الشناوي وشوبير لحماية عرين الفريق الأحمر.

وانتشرت أنباء حول غضب الشناوي بسبب هجوم بعض المقربين من الأهلي عليه بسبب خطأ في مباراة الملعب التونسي الودية ما دفع الحساب الرسمي للقلعة الحمراء لنشر مقطع فيديو لدعم الشناوي ووصفه بحارس مصر الأول.

ووجه الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي صدمة قوية لحارس مرمى الفريق الأحمر محمد الشناوي بعدما قرر الاعتماد أساسياً على مصطفى شوبير في أولى مباريات القلعة الحمراء بالدوري المصري أمام مودرن سبورت مساء اليوم السبت.

وجاءت مشاركة شوبير بصفة أساسية بمثابة صدمة قوية للشناوي الذي لعب تحت قيادة ريبيرو في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الشناوي صاحب الـ 36 عاماً قد جدد عقده مؤخراً مع النادي الأهلي لموسمين قادمين.

وحصل الشناوي على أعلى راتب للاعب مصري داخل الفريق بجانب أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه".