مفاجأة.. ما أكثر ناد سعودي إنفاقا على الصفقات هذا الصيف؟

كشفت تقارير إحصائية عن الأندية السعودية والأوروبية الأكثر إنفاقًا على الصفقات خلال النصف الأول من سوق الانتقالات الصيفية.

وأفادت صحفية "ليكيب" الفرنسية، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، أنه مع تبقي شهر واحد على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، قامت العديد من الأندية الإنجليزية بصفقات كبيرة، مثل ليفربول وتشيلسي وآرسنال، وكذلك أندية سعودية مثل ناديي القادسية ونيوم السعوديين.

وبذل الناديان، القادسية ونيوم، جهودًا كبيرة بالفعل خلال شهري يونيو ويوليو، حيث جاء نادي القادسية بالمركز الـ11 في قائمة أكثر 20 ناديًا إنفاقًا هذا الصيف، بلغت 103 ملايين يورو، فقد عزز الفريق صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي، هداف الدوري الإيطالي من أتالانتا مقابل 68 مليون يورو.

كما تعاقد النادي مع جناحين شابين وهما الغاني كريستوفر بونسو باه (20 عامًا) مقابل 17 مليون يورو من جينك، والبرازيلي غابرييل كارفاليو (18 عامًا) مقابل أكثر من 15 مليون يورو من إنترناسيونال.

ومن المنتظر أن يدخل نيوم قائمة أفضل 20 ناديًا بمجرد انضمام لاعب نانت السابق، ناثان زيزي، رسميًّا مقابل حوالي 20 مليون يورو، بالإضافة إلى عدة صفقات أبرمها نيوم وهي مارسين بولكا (15 مليون يورو)، وأمادو كونيه (13 مليون يورو)، وسعيد بن رحمة الذي تم تفعيل خيار شرائه مقابل 12 مليون يورو، بالإضافة إلى ألكسندر لاكازيت مجانًا. وقد يكون قريبًا أيضًا من يوان ويسا، مهاجم برينتفورد، وسايمون بوابري، من موناكو.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي قد حطم الرقم القياسي البالغ 266 مليونًا، وذلك بـ125 مليون يورو لفلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، وهو أكبر صفقة انتقال في هذه الفترة، و95 مليون يورو لهوغو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت)، وحوالي 47 مليون يورو لميلوش كيركيز (بورنموث)، و40 مليون يورو لجيريمي فريمبونغ (باير ليفركوزن). وقد يزيد احتمال انتقال ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد.

وتفوق ليفربول على تشيلسي الذي احتل المركز الثاني، والذي استثمر لشراء 7 لاعبين مقابل 243 مليون دولار، وهم جيمي جيتنز (بروسيا دورتموند) مقابل 64 مليون دولار، وجواو بيدرو (برايتون) مقابل مبلغ مماثل، وصفقتين تجاوزت قيمتهما 30 مليون دولار، وهما ليام ديلاب (إيبسويتش) مقابل 35 مليون دولار، وإيستيفاو (بالميراس) مقابل 34 مليون دولار.

فى حين جاء آرسنال الإنجليزي ثالثاً كأكبر نادٍ من حيث الإنفاق، حيث استثمر 223 مليون يورو، بعد استحواذه على السويدي فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ) مقابل أكثر من 65 مليون يورو، ومارتن زوبيمندي (ريال سوسيداد) مقابل 70 مليون يورو، ومهاجم تشيلسي نوني مادويكي مقابل ما يزيد قليلاً عن 55 مليون يورو.