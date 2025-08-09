10 صور رائعة لكريستيانو رونالدو مع شقيقته وأبنائها (شاهد)

حرصت كاتيا أفيرو، شقيقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على دعمه بقوة خلال معسكر الفريق في البرتغال، حيث لم تفوّت فرصة لقاء "الدون"، الذي خاض مباراة في منطقة الغارف يوم الخميس الماضي.

وواجه النصر فريق ريو آفي على ملعب الغارف في إطار استعدادت الفريق النصراوي لانطلاق الموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين، وشهدت المدرجات حضور شقيقة كريستيانو رونالدو، كاتيا أفيرو، إلى جانب اثنين من أبنائها، دينيس وفالنتينا.

والتقطت كاتيا أفيرو بعض الصور خلال فترة تواجدها لدعم شقيقها برفقة طفليها الصغيرين، ونشرتها لاحقا على صفحتها في إنستغرام.

وكتبت كاتيا في تعليقها على الصور: "يا له من يوم رائع، ومباراة ممتعة مليئة بالطاقة الإيجابية، ولقاء جميل، وعودة رائعة، الامتنان هو الكلمة الأنسب. ذكرى جديدة تضاف إلى التاريخ".

وبعد نشر الصور، امتلأت خانة التعليقات سريعًا بردود الأفعال؛ إذ كتبت إحدى المتابعات: "تزدادون جمالا وإشراقا عندما تكونون معًا"، بينما علّق آخرون بعبارات مثل: "ما أجملهم" و"يا لها من عائلة رائعة".

يذكر أن النصر، الذي يقوده حاليا المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، فاز على فريق ريو آفي برباعية نظيفة. وسجّل محمد سيماكان أحد أهداف الانتصار، فيما تكفّل كريستيانو رونالدو بإحراز الأهداف الثلاثة الأخرى.