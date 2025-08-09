وزارة الخارجية العُمانية: ندين ونرفض قرار إسرائيل بالسيطرة على قطاع غزة

10 صور رائعة لكريستيانو رونالدو مع شقيقته وأبنائها (شاهد)

10 صور رائعة لكريستيانو رونالدو مع شقيقته وأبنائها (شاهد)
كاتيا أفيرو وكريستيانو رونالدوالمصدر: إنستغرام
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 6:39 ص

حرصت كاتيا أفيرو، شقيقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على دعمه بقوة خلال معسكر الفريق في البرتغال، حيث لم تفوّت فرصة لقاء "الدون"، الذي خاض مباراة في منطقة الغارف يوم الخميس الماضي.

وواجه النصر فريق ريو آفي على ملعب الغارف في إطار استعدادت الفريق النصراوي لانطلاق الموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين، وشهدت المدرجات حضور شقيقة كريستيانو رونالدو، كاتيا أفيرو، إلى جانب اثنين من أبنائها، دينيس وفالنتينا.

والتقطت كاتيا أفيرو بعض الصور خلال فترة تواجدها لدعم شقيقها برفقة طفليها الصغيرين، ونشرتها لاحقا على صفحتها في إنستغرام.

وكتبت كاتيا في تعليقها على الصور: "يا له من يوم رائع، ومباراة ممتعة مليئة بالطاقة الإيجابية، ولقاء جميل، وعودة رائعة، الامتنان هو الكلمة الأنسب. ذكرى جديدة تضاف إلى التاريخ".

وبعد نشر الصور، امتلأت خانة التعليقات سريعًا بردود الأفعال؛ إذ كتبت إحدى المتابعات: "تزدادون جمالا وإشراقا عندما تكونون معًا"، بينما علّق آخرون بعبارات مثل: "ما أجملهم" و"يا لها من عائلة رائعة".

 

9eb580da-7b13-4cd5-b2c1-1cdd91ec12ac

يذكر أن النصر، الذي يقوده حاليا المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، فاز على فريق ريو آفي برباعية نظيفة. وسجّل محمد سيماكان أحد أهداف الانتصار، فيما تكفّل كريستيانو رونالدو بإحراز الأهداف الثلاثة الأخرى.

61745198-d18e-4ecc-9814-35b8ade95f3b

 

268e9eb2-00d8-47b6-9c8a-9959e4b166d3
50e16603-144f-42c1-9985-469721ea0017
4495eaf2-a23a-44c0-a9e6-72278aec6934
2b46c42b-bf69-4b32-b7d0-946b14c59929
bda28ecb-53e0-479e-af58-a55b109b3c79
b8a61b8a-1eb7-4f1d-89ae-bb7fb71b9a21
fa4ab317-dd85-4111-8a8a-d7824fb7f61e
abeae13f-54ba-4da7-bce7-e84675b39ded

 

 

