برشلونة يهدّد آرسنال بخطف "رونالدو الجديد"

أفادت تقارير قريبة من نادي برشلونة أن نجم سبورتنغ لشبونة وهداف الدوري البرتغالي فيكتور غيوكيرس بات أحد الأهداف المقبلة للفريق الكتالوني لتعزيز خطه الهجومي.

ومنذ شتاء العام الجاري تصدر النجم السويدي البالغ من العمر 27 عاما الواجهة في الكرة الأوروبية نظير تألقه اللافت مع سبورتنغ لشبونة في الدوري البرتغالي ودوري أبطال أوروبا وقيادته فريقه لإحراز الدوري المحلي وتحقيق نتائج جيدة في المسابقة القارية.

ودخلت عدة أندية إنجليزية وإسبانية سباقا مثيرا للظفر بتوقيع اللاعب الملقب بـ"رونالدو الجديد"، لكونه انطلق من المدرسة ذاتها التي بدأ فيها كريستيانو رونالدو إشعاعه الكروي قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد ومنه إلى ريال مدريد.

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وخلال فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير 2025، كان فيكتور غيوكيرس مرشحا لمغادرة سبورتنغ لشبونة والانضمام إلى مانشستر يونايتد الذي يدربه روبن أموريم (بدأ الموسم مع لشبونة ودرب بالفعل غيوكيرس)، بينما كان تشيلسي يزاحم فريق الشياطين الحمر.

ورغم أنه اختار إنهاء الموسم في الدوري البرتغالي وأحرز اللقب مع سبورتنغ كما توج بطلا للهدافين برصيد 39 هدفا مع 9 تمريرات حاسمة وذلك في معدل تهديفي قياسي في المسابقة.

كما أحرز النجم السويدي 6 أهداف في 8 مباريات خاضها مع فريقه في دوري أبطال أوروبا من بينها هاتريك في شباك مانشستر سيتي.

وكشفت تقارير إخبارية قريبة من نادي برشلونة أن إدارة خوان لابورتا دخلت بقوة على خط المنافسة على ضم "رونالدو الجديد"، مستغلة عقد البرتغالي ترينكاو مع سبورتنغ لشبونة والتي تملك 50 % من قيمته.

وقالت المصادر ذاتها إن نادي برشلونة أبدى استعداده للتنازل عن تلك القيمة من عقد المهاجم ترينكاو مقابل الحصول على خدمات فيكتور غيوكيرس، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتشكل تلك الخطة من الفريق الكتالوني ضربة لآمال آرسنال في الظفر بتوقيع النجم الدولي السويدي خصوصا أن فريق المدرب أرتيتا مصمم على ضمه في الصيف المقبل.

ويشار إلى أن ترينكاو انضم إلى سبورتنغ لشبونة على سبيل الإعارة قادما من برشلونة في بداية موسم 2022 ـ 2023، قبل أن ينضم لبطل الدوري البرتغالي بشكل نهائي في 2023 ـ 2024.