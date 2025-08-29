شرط لن يتنازل عنه.. كم طلب إمام عاشور لتجديد عقده مع الأهلي المصري؟

وضع إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، شرطاً من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

ويرتبط عاشور صاحب الـ 27 عاماً بعقد مع الأهلي حتى صيف 2028 بعد انتقاله للفريق الأحمر قادماً من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

وأبدى الأهلي رغبته في تجديد عقد لاعبه ورفع راتبه السنوي بعد تألقه في الموسم الجديد.

وبحسب قناة "المحور" فإن عاشور رحب بتجديد عقده ولكنه وضع شرطاً لن يتنازل عنه وهي المساواة مع صاحب أعلى راتب داخل الفريق.

وأوضحت أن عاشور عندما وقع عقداً مع الأهلي حصل على 16 مليون جنيه مصري كراتب سنوي بالتساوي مع حسين الشحات صاحب أعلى راتب وقتها في الفريق.

وأشارت إلى أن عاشور طلب الحصول على 100 مليون جنيه مصري كراتب سنوي وهو قيمة أعلى راتب داخل الفريق ولن يتنازل عن هذا الشرط.

ولم يجدد عاشور عقده حتى الآن ولكن هناك اتفاقا مبدئيا على التجديد على أن يتم حسمه في الأيام القادمة بحسب القناة.

وكان عاشور قد غاب عن مباريات الأهلي بسبب الإصابة بكسر في الترقوة خلال لقاء إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو الماضي بافتتاح كأس العالم للأندية.