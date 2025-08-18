بعد الصفقات.. تشكيل ناري للاتحاد السعودي أمام النصر في السوبر

يخوض فريق الاتحاد غمار منافسات كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، حيث يلتقي نظيره النصر في نصف النهائي.

وستقام المباراة على أرضية ملعب هونغ كونغ، يوم غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، و16:00 بتوقيت أبوظبي.

وجاءت آخر تعاقدات "العميد " بتوقيعه مع الحارس محمد العبسي، قادماً من الشباب في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى تعزيز خط الدفاع بالظهير الأيمن أحمد الجليدان، إلى جانب الثلاثي محمد برناوي، وعدنان البشري، ومحمد هزازي.

ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد المباراة بتشكيل قوي، يتكون من:

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسي، ماريو ميتاي.

خط الوسط: نغولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.

خط الهجوم: موسي ديابي، ستيفن بيرغوين، كريم بنزيما.