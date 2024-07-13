المغربية فاطمة.. المرأة الأكثر تأثيرا في حياة لامين يامال

يعيش اللاعب الموهوب لامين يامال حالة من التألق اللافت خلال مشاركته في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" برفقة منتخب إسبانيا.

ويستعد يامال لخوض مواجهة نهائي اليورو ضد إنجلترا مساء الأحد على الملعب الأولمبي بمدينة برلين الألمانية.

وأبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية دور بعض الأشخاص حول يامال خلال مسيرته الكروية، ولكنها تحدثت بشكل مطول عن دور السيدة المغربية فاطمة جدته لأبيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المغربية فاطمة هي المرأة الأكثر تأثيرًا في حياة يامال، وأدت دورًا كبيرًا في حياته.

وغادرت فاطمة مدينة طنجة المغربية إلى إسبانيا، كما أنه اضطرت للعمل في مدريد في الخدمة بأحد المنازل قبل الاستقرار في كتالونيا بعد وفاة صاحب المنزل التي كانت تعمل به.

ولعبت جدة يامال دورًا كبيرًا في رعايته خلال انشغال والديه بالعمل، كما أنها كانت مهمتها أكبر بعد انفصال والده المغربي منير النصراوي ووالدته التي تنتمي إلى غينيا الاستوائية شيلا إيبانا.

وتدرج يامال في فرق الفئات السنية بنادي برشلونة على مدار الأعوام الماضية قبل تصعيده للفريق الأول مطلع الموسم الماضي من جانب تشافي هيرنانديز اللاعب الذي أكمل عامه السابع عشر منذ ساعات.

وخاض يامال جميع مباريات الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وسجل 5 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه كما سجل هدفًا في بطولة كأس الملك وآخر في بطولة السوبر المحلي، وصنع هدفين في دوري أبطال أوروبا.

وسجل اللاعب الواعد 3 أهداف مع منتخب إسبانيا خلال 13 مباراة من بينها هدف في بطولة اليورو الحالية.