استنزف ولم نساعده.. تصريحات نارية من عبدالله فلاته بعد خسارة الأهلي السعودي

أدلى المحلل الرياضي عبد الله فلاته بتصريحات نارية بشأن خسارة الأهلي السعودي لقب كأس القارت للأندية، بعد هزيمته أمام بيراميدز المصري بنتيجة "3-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء في جدة.

وتعرض لاعبو الأهلي والجهاز الفني بقيادة الألماني ماتياس يايسله، لانتقادات كبيرة بعد الخسارة أمام الفريق المصري، خاصة أن الفريق السعودي لم يظهر بالشكل المأمول منه، حيث أرجع البعض ذلك إلى معاناة اللاعبين من الإرهاق بعد خوضهم مواجهة قوية ضد الهلال في الجولة السابقة لدوري روشن للمحترفين، والتي انتهت بنتيجة "3-3".

وقال عبد الله فلاته في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي دخل اللقاء ولم يكن مهيئا للقاء نفسيا تماما، وكأن الفريق داخل فسحة 90 دقيقة ويحضر البطولة ويحتفل، ولم يحترموا فريق بيراميدز نهائيا لذلك الفريق المصري يستحق الفوز".

وأضاف: "لا يمكن أيضا نسيان استنزاف الأهلي أمام الهلال، ونريد أن نعرف كيف تتم روزنامة جدول الدوري، فالمفروض كجهة منظمة أن أساعد الأندية لحصد البطولات وألّا أعمل ضدهم، وأنا طالبت سابقا بتأجيل مباريات للهلال للسبب نفسه، وفي النهاية رياضتنا هي ما تخسر، احترم كل الأندية المصرية بالطبع ولكن الجهات عندنا لا تساعد الأندية لتحقيق الإنجازات".

فيما قال هاني الداود في تصريحات تلفزيونية: "مسألة الأفراح التي عاشها جمهور الأهلي من بعد بطولة النخبة الآسيوية أشعروا اللاعبين بأنهم نجوم لا أحد يقدر عليهم، ومنحت اللاعبين ضمانا للمواجهة ضد بيراميدز، واللاعبون المصريون احترموا (الراقي) والعكس لم يحدث، وأتمنى على جماهير الأهلي أن تهدأ فالفريق قادر على يكون منافسا قويا على الدوري وبطولة النخبة".