وجه كيليان مبابي وجود بيلينغهام، ثنائي ريال مدريد، رسائل مهمة عقب تعادل الفريق مع ريال مايوركا بنتيجة 1-1 مساء الأحد في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وافتتح ريال مدريد مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بتعادل مخيب خارج ملعبه أمام ريال مايوركا بمشاركة كافة نجومه، وعلى رأسهم الوافد الجديد كيليان مبابي.

وفرط ريال مدريد في تقدمه بهدف البرازيلي رودريغو بعد مرور 13 دقيقة بعدما استقبل هدفًا عن طريق فيدات موريكي في الشوط الثاني.

وقال مبابي عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع إنستغرام "ليست نتيجة جيدة، نرفع رؤوسنا ونبدأ التركيز بالفعل في المباراة القادمة".

وخاض النجم الفرنسي أول مباراة مع فريقه ريال مدريد بالدوري الإسباني بعد انضمامه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وتفاعل أيضًا الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد مع تعادل فريقه، ووجه رسالة قوية بشأن تعادل فريقه في بداية مشواره بالليغا.

وكتب بيلينغهام عبر "إنستغرام":" إنها ماراثون وليس سباق سرعة محدود" إشارة إلى أن مشوار التتويج بلقب الدوري الإسباني ما زال طويلًا.

ويحمل ريال مدريد لقب الليغا، بينما حل برشلونة وصيفًا في الموسم الماضي كما توج الفريق المدريدي بلقب كأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا.