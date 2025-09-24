جوزيه مورينيو يهاجم الحكام بعد أول عثرة مع بنفيكا

عاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لإثارة الجدل في الأوساط الكروية في بلاده بعد أيام قليلة من تعيينه مدربا جديدا لنادي بنفيكا.

وعقب تعادل نادي بنفيكا أمس الثلاثاء أمام ريو آفي (1 ـ1) في الجولة السادسة من الدوري البرتغالي، وذلك على ملعب "دا لوز" في العاصمة لشبونة، وجه جوزيه مورينيو اتهامات لطاقم حكام المباراة قائلا إن أحد أسباب تعثر فريقه يعود إلى الأداء السيء للحكام وتعرض فريقه لأخطاء تحكيمية أثرت على مجرى اللقاء وفق وصفه.

وجدد مورينيو الأسبوع الماضي العهد مع الدوري البرتغالي بعد سنوات طويلة تولى خلالها تدريب أندية أخرى في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وتركيا.

وتزامنت عودة مورينيو يوم السبت الماضي في أول مباراة على رأس بنفيكا، مع الفوز على حساب أفيس (3 ـ0) قبل أن يسقط في فخ التعادل أمس الثلاثاء على ملعبه (1 ـ1) أمام ريو آفي مما أثار غضب المدرب وهجومه المعتاد على الحكام.

ووجه جوزيه مورينيو انتقادات للحكام خصوصا حكم الساحة بسبب لجوء لاعبي ريو آفي لإضاعة الوقت بالسقوط على أرض الملعب وادعاء الإصابة أو بالبطء في استئناف اللعب عند توقف الكرة.

وتابع مدرب بنفيكا: "بالنسبة لي، يتحمل العديد من الأشخاص المسؤولية في نتيجة التعادل هذه، أقول مرة أخرى هذا ليس انتقادًا، لكن ريو آفي مسؤول عن استراتيجية اللعب، وخاصةً المستخدمة لإيقاف المباراة وإبطاء استئنافها، الحكم كان متساهلا معهم من هذه الناحية، لا أريد التحدث عن القرارات الفنية".

وأضاف: "لماذا لم يُشهر الحكم بطاقة صفراء لحارس المرمى في الدقيقة 15 أو 20؟ لو حدث ذلك ستكون المباراة مختلفة تمامًا، بعد تلقي البطاقة الصفراء لن يلجأ حراس المرمى لإضاعة الوقت والتماهي بكونهم تعرضوا للإصابة."

وقال: "يتحمل الحكام مسؤولية فقدان جودة اللعب بمثل هذه الأخطاء الفادحة، أنا راضٍ جدًا عن الشوط الثاني ولو استطعت ضمان انتهاء المباراة بتسجيلنا أهدافًا، لكنت سعيدًا جدًا".

ويحتل بنفيكا المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين في 6 مباريات بعيدا 4 نقاط عن المتصدر بالعلامة الكاملة بورتو (18 نقطة).