رسميا.. طارق حامد يعتزل اللعب مع منتخب مصر
أعلن طارق حامد اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر اليوم الجمعة.
وكتب طارق حامد عبر حسابه في منصة "X": "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم".
وأضاف: "الآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن طارق حامد، البالغ من العمر 35 عاما، لعب 58 مباراة مع منتخب مصر الأول، سجل فيها هدفا.
وأول مشاركة لطارق حامد مع منتخب مصر الأول كانت في مارس 2013 مع مدرب مصر السابق بوب برادلي.
وشارك طارق حامد مع منتخب مصر في 3 مباريات في كأس العالم 2018، و9 مباريات في تصفيات كأس العالم، و10 مباريات في كأس الأمم الأفريقية، و15 مباراة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، إضافة إلى 21 مباراة ودية.
يشار إلى أن طارق حامد يلعب لنادي ضمك السعودي وانتقل إليه في سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعد موسم مع نادي الاتحاد.
وسبق أن لعب طارق حامد لسموحة 4 مواسم بين 2010 و2014 قبل أن ينتقل للزمالك حتى 2022 ومنه انتقل لنادي الاتحاد.
وقرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد ثلاثة لاعبين لاعبين من معسكر المنتخب قبل مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر الماضي بينهم حامد لعدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية للمنتخب.
ويستعد منتخب مصر لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج الشهر المقبل.