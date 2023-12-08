رسميا.. طارق حامد يعتزل اللعب مع منتخب مصر

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن طارق حامد، البالغ من العمر 35 عاما، لعب 58 مباراة مع منتخب مصر الأول، سجل فيها هدفا.

وأول مشاركة لطارق حامد مع منتخب مصر الأول كانت في مارس 2013 مع مدرب مصر السابق بوب برادلي.

وشارك طارق حامد مع منتخب مصر في 3 مباريات في كأس العالم 2018، و9 مباريات في تصفيات كأس العالم، و10 مباريات في كأس الأمم الأفريقية، و15 مباراة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، إضافة إلى 21 مباراة ودية.

يشار إلى أن طارق حامد يلعب لنادي ضمك السعودي وانتقل إليه في سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعد موسم مع نادي الاتحاد.

وسبق أن لعب طارق حامد لسموحة 4 مواسم بين 2010 و2014 قبل أن ينتقل للزمالك حتى 2022 ومنه انتقل لنادي الاتحاد.