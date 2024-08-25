قال نوفاك ديوكوفيتش إنه لا يزال حريصا على مواصلة صنع التاريخ مع بداية دفاعه عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد ثلاثة أسابيع فقط من تتويجه بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس لترسيخ مكانته كأعظم لاعب تنس في التاريخ.

ويهدف ديوكوفيتش إلى الفوز بلقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى، وأن يصبح أول لاعب يدافع بنجاح عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة منذ الأسطورة السويسرية روجر فيدرر.

وقال ديوكوفيتش (37 عاما)، إنه يتطلع إلى خوض أول مباراة له في نيويورك غدا الاثنين ضد رادو ألبوت.

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وأبلغ ديكوفيتش مؤتمرا صحفيا: "هدفي دائما هو محاولة الوصول إلى النهائي والقتال من أجل الكأس. عقليتي ليست مختلفة هذا العام.

"يسألني الناس 'الآن بعدما فزت بكل شيء بعد الميدالية الذهبية، ما الذي يمكنك الفوز به أكثر؟'.

"ما زلت أشعر بالحافز. وما زلت أتمتع بروح المنافسة. وما زلت أرغب في صنع المزيد من التاريخ والاستمتاع بنفسي".

"تضم أمريكا المفتوحة أكبر ملعب تنس في العالم. وتشتهر بالمباريات المسائية.

"سألعب أول مباراة لي مساء الاثنين، ولا أطيق الانتظار لأكون تحت الأضواء. إن الضوضاء والطاقة في الملعب مختلفان تماما. أتطلع إلى ذلك".