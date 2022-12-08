ناصر الخليفي يكشف موقف باريس سان جيرمان من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب البرتغالي الدولي وافق على الانضمام إلى النصر السعودي في صفقة مذهلة تبلغ قيمتها 432 مليون جنيه إسترليني.

لكن في حديثه بعد فوز البرتغال 6-1 على سويسرا في مباراة دور الستة عشر من كأس العالم، أصر رونالدو على عدم صحة هذه التقارير التي تتحدث عن اقترابه من اللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان يُعتقد أن تفضيل رونالدو الأساسي هو البقاء في أوروبا، لذلك رد الخليفي على سؤال بشأن اهتمام باريس سان جيرمان بالهداف التاريخي لريال مدريد في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، مستبعداً ذلك.

ومع قيادة ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار بالفعل لهجوم مخيف، استبعد المسؤول القطري احتمال انتقال نجم ريال مدريد السابق إلى باريس بشكل مفاجئ.

وقال الخليفي "لدينا ثلاثة مهاجمين (ميسي ونيمار ومبابي)، الأمر صعب للغاية، لكنني أتمنى له كل التوفيق. إنه رائع ولا يزال لاعبًا رائعًا".