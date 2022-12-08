ناصر الخليفي يكشف موقف باريس سان جيرمان من التعاقد مع كريستيانو رونالدو
أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن بطل الدوري الفرنسي لن يخوض المنافسة للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بات صفقة مجانية.
وبات رونالدو متاحًا مجانًا بعد إطلاق سراحه من قبل مانشستر يونايتد بعد مقابلته الصحفية المتفجرة مع بيرس مورغان، بعد أن طلب في البداية مغادرة أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وعرضه وكيله الشهير خورخي مينديز على عدد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا دون محاولة من أي منها لتقديم عرض للاعب البالغ من العمر 37 عامًا.
وأشارت التقارير إلى أن اللاعب البرتغالي الدولي وافق على الانضمام إلى النصر السعودي في صفقة مذهلة تبلغ قيمتها 432 مليون جنيه إسترليني.
لكن في حديثه بعد فوز البرتغال 6-1 على سويسرا في مباراة دور الستة عشر من كأس العالم، أصر رونالدو على عدم صحة هذه التقارير التي تتحدث عن اقترابه من اللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان يُعتقد أن تفضيل رونالدو الأساسي هو البقاء في أوروبا، لذلك رد الخليفي على سؤال بشأن اهتمام باريس سان جيرمان بالهداف التاريخي لريال مدريد في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، مستبعداً ذلك.
ومع قيادة ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار بالفعل لهجوم مخيف، استبعد المسؤول القطري احتمال انتقال نجم ريال مدريد السابق إلى باريس بشكل مفاجئ.
وقال الخليفي "لدينا ثلاثة مهاجمين (ميسي ونيمار ومبابي)، الأمر صعب للغاية، لكنني أتمنى له كل التوفيق. إنه رائع ولا يزال لاعبًا رائعًا".
وينصب تركيز رونالدو الفوري على استعادة مكانه في تشكيلة البرتغال، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في الفوز الكبير على سويسرا لصالح الشاب جونزالو راموس الذي سجل "هاتريك".
وظهر المهاجم راموس حتى وقت متأخر على مقاعد البدلاء، ولكن بمجرد استبداله نجح نجم بنفيكا البالغ من العمر 21 عامًا في تسجيل ثلاثية مذهلة.
وستلتقي البرتغال مع المغرب يوم السبت المقبل للمنافسة على حجز مكان في قبل النهائي. وقال فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال عندما سئل عن ما إذا كان رونالدو سيلعب ضد المغرب "سيشارك رونالدو بالتأكيد، ويمكن استخدام جميع اللاعبين على مقاعد البدلاء، إذا لم يكونوا في التشكيلة الأساسية يمكنهم اللعب لاحقًا".