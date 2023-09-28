الدوري السعودي: الاتحاد والنصر ينتظران تعثر الهلال أمام الشباب
سيراقب الاتحاد والنصر منافسهما الهلال عندما يواجه الشباب المنتفض في الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة.
ويتصدر الاتحاد حامل اللقب جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك 18 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة على الهلال الثاني، وبثلاث نقاط على النصر الخامس.
وتعادل الهلال مع ضمك الأسبوع الماضي، وعانى في الفوز 1/0 على الجبلين المنافس في الدرجة الثانية ليبلغ دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وسيكون الهلال في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام الشباب المنتفض منذ رحيل المدرب الهولندي مارسيل كايزر.
وبدأ الشباب الموسم بشكل كارثي وحصد نقطتين في أول خمس جولات، لكن الفريق انتفض مع المدرب الأرجنتيني خوان براون ليفوز على الفيحاء والحزم ثم على الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال براون: "الفريق بحاجة إلى التطور بشكل أكبر، ما زلنا في بداية مشوارنا، ونركز على كل مباراة على حدة".
وأضاف: "الشباب فريق كبير ويملك لاعبين رائعين، لذلك عدنا بأسرع وقت لتصحيح وضع الفريق".
ويأمل جورجي جيسوس مدرب الهلال في دفعة معنوية للفريق قبل مواجهة ناساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل وتعويض البداية المخيبة بالتعادل مع نافباخور الأوزبكي.
ويريد البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو مدرب الاتحاد نسيان التأهل الصعب لفريقه في كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الخلود بركلات الترجيح عندما يواجه الفيحاء.
ووجد الاتحاد نفسه في مأزق أمام الفريق المنتمي للدرجة الثانية، واحتاج إلى خبرة الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لأربع ركلات ترجيح ليقود الفريق إلى دور الـ16.
ويستعيد الاتحاد المهاجم عبدالرزاق حمدالله وإيغور كورونادو بعد تعافيهما من الإصابة بينما سيستمر غياب كريم بنزيما.
ويتطلع حامل اللقب للحفاظ على الصدارة قبل الخروج لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال.
ويحتل الفيحاء المركز التاسع بتسع نقاط.
هدوء
يراقب النصر الموقف بعد استعادة الهدوء داخل الفريق عقب البداية السيئة بالخسارة في أول مباراتين.
وفاز النصر في آخر خمس مباريات بالدوري بفضل تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصل على راحة في مواجهة أحد في كأس خادم الحرمين الشريفين والتي فاز بها رفاقه 5/1 بعد أداء رائع في الشوط الثاني.
ويخوض النصر مواجهة سهلة أمام الطائي الذي حصد ست نقاط في أول خمس مباريات لكنه اكتفى بنقطة واحدة في آخر مباراتين.
ويدخل الأهلي في اختبار صعب أمام الاتفاق الذي انتصر في آخر ثلاث مباريات.
وبعد البداية القوية للأهلي، العائد لدوري المحترفين بعد موسم في الدرجة الثانية، بفوزه في أول أربع مباريات خسر الفريق مرتين أمام الفتح والنصر وتغلب على التعاون.
ويعاني فريق المدرب ماتياس يايسله على المستوى الدفاعي إذ اهتزت شباكه 13 مرة في الدوري فيما سجل 16 هدفًا.
وعلى الجانب الآخر، يقدم الاتفاق بقيادة المدرب ستيفن جيرارد أداءً رائعًا، كما ظهرت بصمة الهولندي جورجينيو فينالدم على الفريق بعد تسجيله هدفين في الفوز على الطائي في الجولة الماضية.
ويحتل الاتفاق المركز الرابع برصيد 16 نقطة.