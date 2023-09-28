الدوري السعودي: الاتحاد والنصر ينتظران تعثر الهلال أمام الشباب

وبدأ الشباب الموسم بشكل كارثي وحصد نقطتين في أول خمس جولات، لكن الفريق انتفض مع المدرب الأرجنتيني خوان براون ليفوز على الفيحاء والحزم ثم على الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال براون: "الفريق بحاجة إلى التطور بشكل أكبر، ما زلنا في بداية مشوارنا، ونركز على كل مباراة على حدة".

وأضاف: "الشباب فريق كبير ويملك لاعبين رائعين، لذلك عدنا بأسرع وقت لتصحيح وضع الفريق".

ويأمل جورجي جيسوس مدرب الهلال في دفعة معنوية للفريق قبل مواجهة ناساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل وتعويض البداية المخيبة بالتعادل مع نافباخور الأوزبكي.

ويريد البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو مدرب الاتحاد نسيان التأهل الصعب لفريقه في كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الخلود بركلات الترجيح عندما يواجه الفيحاء.