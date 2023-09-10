الأسطورة محمد فرح يختتم مشواره الرسمي بالمركز الرابع في سباق نصف الماراثون

احتل البريطاني محمد فرح المركز الرابع في سباق نصف الماراثون في نيوكاسل في مشاركته الرسمية الأخيرة في مسيرته اليوم الأحد.

وعبر العداء، الفائز بالسباق ست مرات من قبل، خط النهاية بزمن ساعة واحدة وثلاث دقائق و28 ثانية.

وأبلغ محمد فرح هيئة الإذاعة البريطانية "كنت أفكر في العديد من الأمور اليوم. أردت إنهاء مسيرتي هنا في نيوكاسل حيث فزت باللقب ست مرات، وجئت إلى هنا وأنا بطل العالم والأولمبياد".

وأضاف "الأجواء كانت مفعمة بالمشاعر. جئت للاستمتاع بوقتي مع زوجتي وأبنائي. عندما تفوز بشيء لا تشعر به سوى عند خسارته. عانيت من الإصابة في الأعوام الأخيرة".