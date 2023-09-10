الأسطورة محمد فرح يختتم مشواره الرسمي بالمركز الرابع في سباق نصف الماراثون
احتل البريطاني محمد فرح المركز الرابع في سباق نصف الماراثون في نيوكاسل في مشاركته الرسمية الأخيرة في مسيرته اليوم الأحد.
وعبر العداء، الفائز بالسباق ست مرات من قبل، خط النهاية بزمن ساعة واحدة وثلاث دقائق و28 ثانية.
وأبلغ محمد فرح هيئة الإذاعة البريطانية "كنت أفكر في العديد من الأمور اليوم. أردت إنهاء مسيرتي هنا في نيوكاسل حيث فزت باللقب ست مرات، وجئت إلى هنا وأنا بطل العالم والأولمبياد".
وأضاف "الأجواء كانت مفعمة بالمشاعر. جئت للاستمتاع بوقتي مع زوجتي وأبنائي. عندما تفوز بشيء لا تشعر به سوى عند خسارته. عانيت من الإصابة في الأعوام الأخيرة".
وفاز الإثيوبي تاميرات تولا، بطل العالم للماراثون في 2022، بالسباق بزمن 59 دقيقة و58 ثانية.
وحصدت بيرس جبتشيرتشير لقب سباق السيدات.
وكان فرح، البالغ عمره 40 عامًا، حصد ستة ألقاب في بطولة العالم وأربع ذهبيات أولمبية في مسيرته.
ونال فرح ذهبية سباقي خمسة وعشرة آلاف في بطولة العالم 2013 و2015، وحقق الإنجاز ذاته في أولمبياد لندن 2012 وريو 2016.
وأضاف فرح "نشرت قصتي ومعاناتي في طفولتي، الأمر سيكون صعبًا عليَّ في ظل عدم قيامي بما يسعدني".
ووُلد فرح في الصومال، وكشف في 2022 عن انتقاله بشكل غير قانوني إلى بريطانيا وإجباره على العمل كخادم بعمر تسعة أعوام.