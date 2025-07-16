راحل جديد عن الهلال السعودي رسمياً

كشفت تقارير صحفية عن وجود تغييرات قوية في الجهاز الإداري للفريق الأول للهلال السعودي، بعد الاستقرار مؤخرا على تعيين الإيطالي سيموني إنزاغي مديرا فنيا للفريق.

وحصل لاعبو الهلال في الوقت الحالي على فترة راحة قصيرة عقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية، حيث من المنتظر أن يعودوا للتدريبات يوم 28 يوليو الجاري ثم بدء الفحوص الطبية الروتينية تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، التي ستستمر 3 أيام مع تدريبات لياقية وبدنية في العاصمة السعودية الرياض.

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وأشارت التقارير إلى أنه من المُقرر أن يغادر الهلال، بجميع لاعبيه يوم الخميس 31 يوليو المعسكر الإعدادي الذي سيكون في مدينة فالسربيرغ الحدودية بين النمسا وألمانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فقد غادر الإسباني مارك بويكاسا منصبه مديرا لأعمال وأداء كرة القدم في نادي الهلال بعد نحو موسم ونصف الموسم.

وأوضحت أن استقالة بويكاسا جاءت قبل دخول الفريق الأول مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، التي غادرها عقب الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي "2-1" في الدور ربع النهائي.

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وكانت مهام الإسباني، تتمحور حول أداء وإدارة أعمال كرة القدم في النادي، الذي التحق به مارس 2024 بعد التعاقد مع مواطنه ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي الحالي.

ويملك بويكاسا خبرةً واسعةً في المجال الرياضي؛ إذ عمل نحو عشرة أعوامٍ ضمن مجموعة سيتي لكرة القدم، منها ستةٌ مع مانشستر سيتي الإنجليزي، تزامنا مع فترة تولي بيب غوارديولا تدريب الفريق قبل أن ينتقل إلى بيرنلي بوصفه مديرا تقنيّا، ثم إلى الهلال.

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وتتجه إدارة الهلال في الوقت الحالي لتعيين مدير رياضي جديد يتولى مهمة إبرام تعاقدات الفريق الأول.