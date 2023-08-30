هل سيضغط مانشيني لمشاركة اللاعبين المحليين بالدوري السعودي على حساب الأجانب؟

ويأتي تعيين المدرب البالغ عمره 58 عامًا في ظل إنفاق السعودية الملايين للاستثمار في كرة القدم، وتعاقدت أندية محلية في الفترة الأخيرة مع لاعبين بارزين من عينة كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار ونغولو كانتي وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وغيرهم الكثير.

ولم تكتفِ الأندية السعودية بالتعاقد مع لاعبين من النجوم، لكنها أبرمت صفقات مع مدربين مميزين أيضًا ليصل عدد البرتغاليين منهم في دوري المحترفين إلى ستة سيتعاون معهم مانشيني بالتأكيد.

وأعاد الهلال مدربه البرتغالي السابق جورجي جيسوس الذي قضى ستة أشهر مميزة مع الفريق، وتعرض لهزيمة واحدة فقط، لكنه أقيل بسبب خلافات مع الإدارة.

وكان مدرب بنفيكا وسبورتنغ لشبونة وفلامنغو وفنربخشه السابق مرشحًا لتدريب منتخب السعودية خلفًا للفرنسي هيرفي رينار، وكان خيارًا منطقيًّا، لكن استقر الأمر على مانشيني في خضم التعاقدات السعودية مع النجوم من اللاعبين والمدربين.

وتعاقد النصر مع لويس كاسترو خلفًا للفرنسي رودي غارسيا، بينما يستمر البرتغاليون نونو إسبيرتو سانتو مع الاتحاد حامل اللقب، وبيدرو إيمانويل مع الخليج، وجورجي ميندوزا مع الأخدود الوافد الجديد، وأخيرا فيليبي جوفيا مع الحزم الصاعد حديثًا أيضًا لدوري المحترفين.