محكمة تجبر الليغا على تسجيل عقد غافي مع برشلونة
ذكرت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية يوم الثلاثاء، أنه قد يتم تسجيل غافي لاعب برشلونة اليوم في الفريق الأول بالنادي الكتالوني بعد حصول برشلونة على حكم من قبل القاضي.
وبحسب صحيفة "لا فانغارديا" أصدرت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة حكما لصالح برشلونة يجبر رابطة الليغا بتسجيل بابلو غافي في الفريق الأول.
وذلك على الرغم من أن خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا وقف ضد ذلك، بحجة أن "عجز نادي برشلونة المتوقع للموسم المقبل يزيد عن 200 مليون يورو ولا يلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف في الليغا"، وهو ظرف، وفقًا لتيباس، لا يمتثل للوائح "اللعب النظيف" التي وضعتها الرابطة التي يرأسها.
وظل نادي برشلونة يشكك في موقف الليغا بشأن هذه القضية بالذات لعدة أشهر، وذهب إلى المحكمة يوم الجمعة الماضي في الساعة 1:00 ظهرًا لإيجاد ثغرة قانونية لما يعتبره حقه وقد أصدر القاضي حكما بأحقية النادي في قيد غافي وسيتم تطبيقه اعتبارًا من منتصف الليل بمجرد إغلاق تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي.
وحكم القاضي قابل للاستئناف من قبل الليغا بينما تلقى برشلونة الأخبار السارة صباح اليوم عبر محاميه.
وكان بابلو مارتن بايز غافيريا الشهير بغافي أحد اللاعبين الأكثر بروزًا في أكاديمية شباب برشلونة لسنوات. نشأ في لاماسيا، ويبلغ من العمر 18 عامًا فقط، ولا جدال في وجوده في وسط ملعب برشلونة بقيادة المدير الفني تشافي هرنانديز، وكذلك مع الفريق الإسباني الأول.
وينتهي عقد غافي الحالي في 2024، بينما يمتد عقده الجديد حتى 2026 حيث وقع عليه في سبتمبر الماضي ليتم قيده كلاعب بالفريق الأول بدلا من الفريق الرديف.