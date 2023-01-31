محكمة تجبر الليغا على تسجيل عقد غافي مع برشلونة



ذكرت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية يوم الثلاثاء، أنه قد يتم تسجيل غافي لاعب برشلونة اليوم في الفريق الأول بالنادي الكتالوني بعد حصول برشلونة على حكم من قبل القاضي.

وبحسب صحيفة "لا فانغارديا" أصدرت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة حكما لصالح برشلونة يجبر رابطة الليغا بتسجيل بابلو غافي في الفريق الأول.