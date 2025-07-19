كونتي: على نابولي التواضع والتعلم من الأخطاء للدفاع عن لقبه

حث أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، فريقه على التواضع والتعلم من الأخطاء التي ارتكبها خلال حملته الكارثية للدفاع عن لقبه في موسم 2023-2024.

عانى نابولي موسما فوضويا في 2023-2024؛ إذ احتل المركز العاشر وتعاقب عليه ثلاثة مدربين بعد رحيل لوتشيانو سباليتي.

كان سباليتي قد قاد الفريق إلى تحقيق أول ألقابه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ 33 عاما في موسم 2022-2023.

أخبار ذات علاقة هل بدأ أوسيمين التمرد على نابولي؟

وكُلف كونتي، الذي فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس ولقب مع إنتر ميلان إلى جانب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، بالنهوض بنابولي في يونيو من العام الماضي، وفاز معه على الفور باللقب في الموسم الذي انتهى أخيرا.

وقال كونتي للصحفيين: "بطبيعة الحال، أولئك الذين يحملون لقب الدوري الإيطالي على قميصهم هم المرشحون أو من بين المرشحين. يجب ألا نخجل أو نختبئ بدافع الخوف".

وأضاف: "عملنا بجد لتغيير أنفسنا. لا مفر من أن هذا العام سيكون حافلا بالتحديات".

أخبار ذات علاقة نابولي يفتح أبواب النصر والهلال أمام أوسيمين

وتابع: "لكن هناك ماضيا قريبا جدا يجب ألا ننساه أبدا. يجب أن نتعلم الدروس حتى من الأمور السلبية. يجب أن يكون ما حدث قبل عامين درسا لنا، خاصة في البيئة المحيطة. نحن في الملعب ونعمل ولن تكون هناك أي أفكار خيالية. سنكون متواضعين جدا".

عزز نابولي تشكيلته التي فازت باللقب بضم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين والجناح الهولندي نوا لانج وقلب الدفاع الإيطالي لوكا ماريانوتشي وآخرين.

يعد دي بروين أحد أفضل لاعبي الوسط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق 19 لقبا مع مانشستر سيتي منذ انتقاله في 2015 من فولفسبورغ الألماني، وتشمل هذه الألقاب ستة في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات علاقة أوسيمين يهدد نابولي باعتزال كرة القدم نهائيًا

يأمل كونتي أن يتمكن اللاعب (34 عاما) من مساعدة نابولي على التقدم خطوة إضافية.

وأضاف كونتي: "انضم إلينا ليخوض تحديا جديدا، إنه وضع مختلف بالنسبة له أيضا، لقد بلغ بالفعل مستويات عالية جدا في مسيرته ولديه الكثير ليقدمه لكرة القدم".

يبدأ نابولي استعداداته للموسم الجديد بمباراة ودية أمام أريتسو يوم الثلاثاء.